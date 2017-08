Pista pentru biciclete de pe malul Begai, tot intrerupta, la aproape doi ani de la inaugurare

Vorbim despre o bucată din aleea de pe partea cu Palcul Alpinet, între Podul Mihai Viteazu și Podul Michelangelo. Terenul nu aparține primăriei, așa că nu a fost inclus în proiectul desfășurat cu fonduri europene. Un cititor tion.ro susține că s-a săturat să pedaleze pe o porțiune de aproape 400 de metri plină de denivelări, cu dale lipsă și stâlpi de iluminat care nu funcționează.

Situația terenului este însă în continuare neclară, pentru că nu este al primăriei. Primarul Nicolae Robu susține că a încercat preluarea proprietății, dar recunoaște că nu s-a mai interesat de problemă.

„Nu am discutat numai pentru pistă, am discutat în general să preluăm tot ce este al lor, pentru că este un alt nivel de folosire dacă ar fi în proprietatea noastră. La un moment dat, era un proiect de promovare a unor elemente de autonomie locală, care prevedea și trecerea CSS-urilor de la minister la autoritățile locale, dar văd că a rămas în aer. Nu ni-l dau, dacă ne-ar da terenul, am putea să facem”, ne-a explicat Robu.

Potrivit viceprimarului Dan Diaconu însă, primăria nu a stat degeaba. El spune că municipalitatea a încercat să ia terenul, dar a fost atacată de Ministerul Educației.

„Porțiunea din malul canalului Bega situată între Podul Mihai Viteazu și Podul Michelangelo nu a putut fi cuprinsă în proiectul de reabilitare a malurilor din cauza problemelor legate de proprietatea terenului la momentul proiectării. În cursul anului 2013 s-a înscris dreptul de proprietate al municipiului asupra terenului, încheieri atacate de către Ministerul Educației, prin CSȘ. Procesele au fost câștigate de primărie, ultimul în cursul acestui an, astfel încât există premisele abordării acestui segment în cursul anului 2018, pentru a asigura o continuitate normală zonei pietonale și a pistei de biciclete, în cazul în care toate litigiile sunt stinse”, a declarat, pentru tion.ro, viceprimarul Dan Diaconu. Rămâne de văzut cum se va rezolva problema.