Pietele din Timisoara nu vor mai fi o rusine din… 2020

Una dintre cele mai mari rușini la acest capitol o reprezintă Piața 700, aflată chiar în zona centrală. Conform unor declarații date de edilul-șef, reprezentanții primăriei se vor apuca să lucreze din nou la proiectul pentru refacerea Pieței 700 în acest an, dar nu se va interveni așa curând pe teren.

„Ne vom ocupa, în 2017, și de proiectul Piața 700. Nu vom ajunge să intervenim pe teren. Era interesant proiectul vechi, eu l-am agreat, așa ca simplu cetățean, chiar am urmărit atunci ce se intenționa să se facă. Vom pleca de la el, dar cred că nu strică să avem o nouă discuție, să vedem dacă nu au apărut alte idei și mai bune sau, în orice caz, idei în completarea celor de atunci”, a dezvăluit, pentru tion.ro, Nicolae Robu.

O altă piață care ar fi trebuit să intre deja în șantier este Badea Cârțan, care va fi transformată într-o piață închisă, pentru ca vânzătorii să nu mai înghețe sau să stea în curent. Cinci firme s-au înscris la licitația primăriei, însă aceasta trebuie refăcută.

„Piața Badea Cârțan are un proiect de modernizare, trebuie luată licitația de la capăt. Este o legislație execrabilă, s-au adus anumite îmbunătățiri, dar deodată cu ele și afectări negative ale legislației și cu năravurile pe care le au ofertanții, de a contesta mereu, de a-ți pune bețe în roate prin nenumărate cereri de clarificare, la orice obiectiv ești ținut pe loc sau, în orice caz, avansezi cu o viteză extrem de mică. Eu aș fi vrut ca în această iarnă Piața Badea Cârțan să fie amenajată după noul proiect, dar iată că nu am putut să ducem licitația la bun sfârșit. Bani am avut”, a explicat Robu.

Despre o piață decentă în cartierul Soarelui nu putem discuta încă, deși aceasta a fost promisă încă din anul 2012. Proiectul de amenajare prezentat la acea vreme nu poate fi pus în practică. Motivul? Sunt probleme cu terenul, așteptându-se de ceva ani ca acesta să fie trecut din proprietatea statului în proprietatea municipalității.

Nicolae Robu susține că, până în 2021, Timișoara ar putea avea și o piață de pește. Pentru aceasta este nevoie însă de „un studiu sociologic, să vedem dacă se justifică un plan de afaceri”.

În orice caz, edilul-șef crede că „în 2020 vom avea toate piețele puse la punct”.

„Nu are rost să mă aventurez și să spun că mai devreme, pentru că trebuie să fim realiști, mai devreme nu o să se întâmple. Din păcate, Timișoara a stagnat pe toate direcțiile, zeci de ani, nu 16 ani. O asemenea stagnare nu cred că a mai existat niciunde în România. Eu am umblat prin țară și peste tot am văzut câte ceva semnificativ, de la Râmnicu Vâlcea, până la Piatra Neamț, trecând prin Craiova sau Caracal, că tot e prevăzut în diverse contexte. Nu mai vorbesc de Arad, Oradea, Sibiu, Cluj, Brașov și altele. Peste tot vezi lucruri semnificative. În Timișoara, din păcate, nu s-a întâmplat nimic semnificativ în planul investițiilor, numai proiecte pe hârtie, noi și noi proiecte, studii de fezabilitate, care și alea au fost proaste. Avem foarte multe lucruri de făcut, nu ai cum să faci în patru ani ce nu s-a făcut în zece ani”, a conchis primarul Timișoarei.