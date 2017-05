Petitia impotriva fantanii din Botanic: daca s-ar aduna cu o semnatura peste votantii lui Robu, nu se mai face

Vă reamintim, reprezentanții primăriei au lansat recent licitația pentru desemnarea unei firme care să întocmească studiul de fezabilitate pentru spectacolul de muzică, apă și lumini din Parcul Botanic. Studiul de fezabilitate pentru fântâna cu muzică și lumini costă, conform estimărilor, aproape 28.000 de euro, banii urmând să fie luați din bugetul local.

Cei care nu sunt de acord cu ideea lui Robu, anunțată încă din campania electorală din 2012, au creat o petiție online, care a fost semnată deja de peste 600 de timișoreni.

Primarul Timișoarei a anunțat deja că cei care se împotrivesc proiectelor sale sunt fie cârcotași, fie țin cu PSD, spunând că merge înainte. Există însă o șansă pentru cei care militează împotriva fântânii lui Robu din Botanic.

„Dacă se strâng cu o semnătură mai mult decât numărul celor care m-au votat, atunci nu mai fac fântâna în Parcul Botanic. N-o mai fac acolo. Vă dați seama că ar fi utopie. Eu am fost transparent, în 2012 am anunțat că voi face asta, asta și asta și am spus că voi face o fântână așa. Am dat filmulețul de atunci. Nu s-a putut pe Bega, am venit și am zis că o fac aici, înainte de alegeri. Oamenii m-au votat”, ne-a declarat Nicolae Robu.

Este foarte probabil însă ca primarul Timișoarei să-i ironizeze astfel pe cei pe care îi numește „cârcotași sau PSD-iști”.

În 2012, Robu a câștigat alegerile cu un număr de 55.422 de voturi. Anul trecut, în 2016, Nicolae Robu a fost reales cu 41.531 de voturi.

Petiția poate fi semnată aici!

