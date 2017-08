Patru investitori ar fi interesati de ACS Poli Timisoara. Robu: Nu am incheiat nicio intelegere ferma cu nimeni

Potrivit reporterilor gsp.ro, Poli Timișoara ar urma să fie finanțată, în curând, de Nicolae Sarcină, un om de afaceri gorjean care s-ar fi înțeles cu Nicolae Robu să achite 500.000 de euro, reprezentând restanțele salariale și datoriile către ANAF.

În urma acestui articol, Nicolae Robu a reacționat pe Facebook, el recunoscând că echipa trece prin dificultăți financiare.

„Clubul de Fotbal ACS Poli Timișoara a trecut prin mari dificultăți începând din 2015, când Curtea de Conturi a calificat drept ilegală finanțarea sa de către Primărie și Consiliul Județean -caz unic în țară! De atunci și până în prezent, echipa a fost ținută în viață prin multă zbatere a noastră, a unei mâini de oameni și prin bunăvoința unui număr redus de agenți economici locali. La ora actuală, situația financiară a clubului nu este roză -încă nu poate beneficia de bani de la Primărie datorită opoziției consilierilor locali PSD și ai acoliților -și acest lucru trebuie să fie știut de toată lumea!-, care profită de ambiguitățile din OUG nr 28 / mai 2017, promovată cu atâta tam-tam de prim- ministrul de atunci -tot un psd-ist!-, Sorin Grindeanu -o tâmpenie, pur și simplu!-”, a scris Robu pe Facebook.

El susține, însă, că nu a discutat doar cu un potențial investitor, ci cu patru, însă până acum nimic nu este definitivat.

„Situația nu este, însă, nici chiar neagră, cum o prezintă unii! Mai precis, datoriile totale ale clubului sunt printre cele mai mici din Liga I ! Însă… lipsesc lichiditățile și și posibilitățile de împrumutare până la încasarea ratei 2 din drepturile TV (cca 720 000 euro) și aici e, de fapt, problema! În situația dată, având în vedere și lotul, considerat bun, de toată lumea fotbalistică, clubul este curtat de mai mulți investitori potențiali. Confirm că am avut personal discuții, astăzi, cu doi posibili investitori, dar și anterior cu alți doi. Le-am arătat tuturor deschidere totală spre colaborare, sub principiul firesc:

“Dreptul la decizie și participarea la beneficii sunt funcție de aportul la susținerea activității clubului”, așa cum am făcut-o cu consecvență -e drept: până acum fără succes- încă din 2012, cu toți cu care am ajuns să discut și cu toți cărora m-am adresat în termeni generici.Nu am încheiat nicio înțelegere fermă cu nimeni, așteptăm din partea tuturor pasul doi, așa cum l-am stabilit cu fiecare în parte. Sper ca el să fie făcut cât mai curând. Atât pot spune și atrag atenția că tot ce apare în presă în plus, reprezintă simple speculații / zvonuri / fantezii. Până una-alta, aceeași mână de oameni, asigurăm, în aceleași condiții de până acum -grele condiții!-, ținerea echipei în viață! Fiți alături de noi, dragi poliști adevărați! Prietenul la nevoie se cunoaște! Hai Poli!”, a mai scris Robu.