Pasajul Popa Sapca se deschide complet circulatiei in cateva saptamani

Prima zăpadă va însemna și oprirea lucrărilor la pasajul Popa Șapcă. De aceea, susține Nicolae Robu, muncitorii trag tare ca artera să fie deschisă pe toate benzile pe care a fost proiectată până la venirea iernii.

„Pasajul Popa Șapcă merge bine și în luna decembrie vom da în folosință și acest pasaj. Și de data asta vă spun că nu am cum să vorbesc despre o dată precisă, pentru că totul depinde de vreme. Firma Sylc Con Trans e mobilizată. Chiar într-o zi m-am dus pe ploaie (…) și se lucra în acele condiții, pentru că erau operații tehnologice care pot fi făcute și pe ploaie. Până luni sper că se va termina și zidul pasajului opus penitenciarului. Pe partea dinspre penitenciar este gata. (..) Imediat după ce se termină zidurile se va trece la asfaltare din zid în zid”, a anunțat Robu.

El a precizat că lucrările continuă în zonă atât pe bulevardul Antenei și Demetriade, cât și la trotuarele de pe Popa Șapcă, astfel încât întreg ansamblul rutier din zonă să fie funcțional până la finele acestui an.

„Se lucrează și pe Bulevardul Antenei și pe strada Demetriade. De asemenea, se lucrează la trotuare pe ambele părți ale străzii Popa Șapcă. În decembrie sută la sută, eu estimez până înspre jumătatea lunii decembrie vom da în folosință tot acest ansamblu: pasajul Popa Șapcă, strada Popa Șapcă, bulevardul Antenei, sensul giratoriu nou făcut pe bulevardul Antenei. Este dat deja, dar tot acest ansamblu va fi funcțional”, a mai spus Robu.

Singura arteră care ar putea să nu fie deschisă este strada Demetriade, unde s-au încheiat acum lucrările la rețelele de utilități.

„Pe strada Demetriade lucrările mai necesită timp. Poate vom da restricționat drumul la circulație tot așa pe la mijlocul lunii decembrie, dar nu este o promisiune. Tot ce a fost mai greu acolo în subteran s-a făcut. Momentan se lucrează la stația de pompare a apei. (…) Rezervoarele au fost complet instalate. (…) În partea cealaltă, înspre Baader, rețelele de utilități au fost puse și începe acoperirea lor. Veți vedea, când și pasajul Popa Șapcă va funcționa cu patru benzi de flux principal prin pasaj, plus două benzi, deci șase benzi în total prin pasaj, ce fluență vom avea în traficul de acolo și în general în orașul nostru. Îmbunătățirile vor fi radicale. Și sunt convins că nimeni nu mai are supărările… cine nu e cu mintea stimulată de anumite sentimente, sunt convins că nu mai are supărări și apreciază ce s-a făcut. (…) Nu putem să avem pretenții de oraș modern, oraș civilizat și să nu avem intervenții în infrastructura sa”, a concluzionat Robu.

Lucrările la pasajul Popa Șapcă costă 24 de milioane de lei, fără TVA, adică puțin peste 6,4 milioane de euro, cu tot cu TVA. Licitația a fost câștigată de asocierea de firme SC Sylc Con Trans SRL – lider, cu SC Tableros Y Puentes SA și SC Petrucco SA.