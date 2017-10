OamenidinUBER: Alin, omul care aduce zâmbete

Condu și tu cu UBER

”Îmi aduc aminte că prima cursă UBER am făcut-o în perioada Crăciunului. Am început să conduc cu un scop bine definit: o serie de jucării noi pentru Albert al meu. Zis și făcut. De atunci a trecut timpul și jucăriile s-au tot înmulțit, iar eu am rămas în comunitatea UBER. Am un venit suplimentar pe care mă pot baza și am decis să cumpăr jucării și pentru alți copii. Conduc cu UBER pentru că fiecare zâmbet de copil o să facă lumea asta mai bună, iar eu vreau să aduc cât mai multe zâmbete”, povestește Alin.

I-a plăcut întotdeauna să încerce lucruri noi și experiențe cât mai diversificate, iar asta explică cele mai mari pasiuni ale sale: echitația și airsoftul. Pasiunea pentru echitație o are din copilăria frumoasă petrecută la sat, la bunicii lui. Apoi lucrurile s-au schimbat și a trebuit să se adapteze la ritmul rapid al orașului. Aici a descoperit airsoft-ul, pe care l-a încercat la insistențele prietenilor săi. Nu a fost niciodată un fan al armelor, însă își aduce aminte și acum prima dată când a tras cu o armă de airsoft, în urmă cu peste 5 ani: s-a îndrăgostit pe loc.

”Deși aparent la poluri opuse, echitația și airsoftul au în comun ideea de a face sport în aer liber și, în același timp, munca în echipă. În ambele cazuri este vorba de încredere și respect, chiar dacă echipa de airsoft cu care mă întâlnesc în fiecare weekend e formată din oameni, iar la echitație echipa este mai restrânsă, fiind doar eu și Elminton, calul meu. În plus, de câteva săptămâni am început cursurile pentru a obține permisul de ”motor”. Abia aștept să pot alerga cu mai mulți cai putere, dar cu siguranță mă voi întoarce mereu la calul meu”, povestește Alin.

Cel mai important pentru Alin este să petreacă timp de calitate alături de frumoasa lui familie. Apreciază așadar flexibilitatea pe care i-o oferă UBER: conduce când are timp și se asigură astfel că nu ratează nici un moment important din viața lui Albert.

”Apreciez oamenii corecți și de cuvânt și asta am găsit la UBER: oameni de încredere și promisiuni împlinite. Cel mai mult îmi plac oamenii pe care am ocazia să îi conduc la destinație: de la doamna care și-a uitat umbrela în birou într-o zi ploioasă, la adolescenții care își fac declarații de dragoste pe bancheta din spate și până la bunicii care urcă în mașina comandată de nepoți, toți au cel puțin o poveste care merită spusă”, ne explică Albert.

Va rămâne în comunitatea UBER atât timp cât va continua să învețe ceva nou în fiecare zi. Îi place faptul că are ocazia să interacționeze cu oameni noi, din medii foarte diferite, și crede că UBER l-a învățat să fie mai bun, mai înțelegător, mai empatic. A colecționat sute de povești frumoase din cursele UBER și a ajuns chiar și Moș Crăciun, pentru o zi.

”Anul trecut în perioada Crăciunului au urcat în mașină o doamnă și fetița acesteia. Mămica, foarte agitată, a început să dea telefoane cerând ca ”personajul principal” să fie prezent la serbarea celei mici care spunea că tot ce își dorește e ca Moș Crăciun să ajungă la serbare. ”Mami, nu mai vine Moșul?”, a întrebat-o cea mică. ”Ba da, vine, dar e un pic răcit” i-a răspuns doamna. Când am ajuns la destinație, am înțeles din discuțiile telefonice că Moș Crăciun era încă răcit. Am închis cursa și, în timp ce fetița își lua recuzita din portbagaj, i-am propus doamnei să o ajut. Așa am ajuns Moș Crăciun pentru o zi”, își amintește cu drag Alin.

Alin este omul care aduce zâmbete, zi de zi: familiei sale, pe care încearcă mereu să o surprindă, copiilor nevoiași cărora le cumpără jucării, pasagerilor pe care îi conduce cu plăcere la destinație. Iar la fel ca Alin sunt mulți alți șoferi parteneri UBER, oameni foarte diferiți: părinți, bunici, studenți, antreprenori, artiști, sportivi – fiecare dintre ei are o poveste și un motiv pentru care alege să conducă pe platforma UBER.

Povestea lor poate fi și povestea ta: cu UBER conduci când vrei, în funcție de programul tău, și câștigi venituri suplimentare pentru a-ți finanța pasiunile sau a-ți îndeplini obiectivele. Înscrie-te și tu ca șofer partener UBER ca să faci parte din comunitatea oamenilor care pun orașele în mișcare!

