O noua lucrare de arta face furori la Timisoara. Viziunea apocaliptica a culturii timisorene, realizata de un artist clujean

Având în vedere că în ultima lună, Timișoara s-a transformat în capitala artei contemporane prin bienala Art Encounters, eveniment care găzduiește lucrările mai multor artiști, atât români, cât și internaționali, nu mică ne-a fost mirarea să aflăm că afișul reprezintă, de fapt, lucrarea artistului Cristian Rusu din Cluj, prezent la acest eveniment.

„Lucrarea se numește «Visit Timișoara, the Former European Capital of Culture», iar Cristian Rusu propune o viziune apocaliptică asupra viitorului orașului: o ruină acoperită de dune de nisip sub care stau îngropate proiecte culturale, rețele europene și promisiunile unui oraș internațional”, explică Diana Marincu, unul dintre curatorii bienalei, viziunea autorului. Lucrarea cu pricina poate fi văzută pe str. Gheorghe Lazăr nr. 15, 2B, lângă viaduct.

Cristian Rusu (n. 1972) este artist vizual și scenograf și predă la Facultatea de Teatru și Televiziune a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Preocuparea sa artistică principală este cercetarea spațiului, meditația asupra ruinei și a sublimului.

