Nume noi la Exit Festival: RagʹnʹBone Man si Sister Bliss de la Faithless se alatura line-up-ului

Exit Festival 2017 are loc în perioada 6 – 9 iulie în Cetatea Petrovaradin din Novi Sad, Serbia. Timp de patru zile distracția se va ține lanț cu sute de concerte și DJ-set-uri care vor ține lumea în picioare până dimineața târziu.

Organizatorii festivalului au transmis vești, respectiv noi nume din programul pregătit pentru această vară. Astfel, pe scena principală de la Exit va urca nimeni altul decât RagʹnʹBone Man. Artistul se află în spatele unuia dintre cele mai apreciate hit-uri internaționale ale momentului, respectiv „Human”.

Cântărețul britanic a cucerit întreaga lume cu vocea sa puternică, iar „Human” are peste 130.000.000 de vizualizări pe YouTube. În luna februarie RagʹnʹBone Man va lansa și un album, despre care se preconizează deja că va fi unul dintre cele mai bine vândute materiale discografice ale anului.

Organizatorii Exit mai au încă o veste bună. Petrecăreții care vor trece pe la festival vor avea ocazia să se bucure de Faithless DJ Set, pe scenă fiind nimeni alta decât Sister Bliss.

Din program mai fac parte Solomun and Dixon, care vor susține un set B2B de trei ore. Nu în ultimul rând, pe scenă va ajunge și trioul australian RUFUS.

De asemenea, pentru ediția din 2017 a Exit Festival până acum au mai fost confirmate numele: Liam Gallager, Hardwell, Paul Kalkbrenner, Alan Walker, Black Coffee, Duke Dumont, Foreign Beggars, Hot Since 82, Jake Bugg, Jamie Jones, Kungs, Recondite Live, Robin Schulz, Acidez, Darko, Destruction, Discharge, Dordeduh, Full of Hell și The Black Dahlia Murder.

Detalii despre bilete și abonamente puteți găsi aici.