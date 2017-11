Nicolae Robu, atac dur la prefectul de Timis si presedintele CJT: au conduite de prim-secretari PCR

Nicolae Robu susține că liderul CJ, Călin Dobra, și prefectul de Timiș, Eva Andreaș, se comportă penibil și le recomandă să citească legislația. Atacul edilului-șef a pornit de la două subiecte: poarta de intrare în oraș de pe Calea Aradului și viitorul spital regional, care ar urma să fie ridicat în Timișoara.

„În ultima vreme constat că și domnul președinte de la CJ Timiș, și doamna prefect au o conduită asemeni celei pe care o aveau pe vremuri prim-secretarii PCR. Știm că ei se mândresc cu iluștrii lor înaintași. Probabil li s-a povestit cum se purtau și le-a plăcut. Amândoi demonstrează din ce în ce mai mult aproape zilnic că li s-ar potrivi să trăiască în acea epocă. Pentru România anilor de acum, astfel de abordări sunt nu numai deplasate, sunt de-a dreptul penibile. Doamna prefect crede că primarii sunt subordonații dânsei și cred că aceeași impresie o are și președintele CJT. Le recomand să mai citească legile, poate se lămuresc, deși să fiu sincer, cred că ce se întâmplă este dincolo de necunoașterea legilor”, a precizat Robu.

Edilul-șef susține că intervenția de la poarta de pe Calea Aradului a fost făcută la solicitarea lui, nu la solicitarea prefectului de Timiș în cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență.

„Când am primit raportul de la ISC pentru porțile de pe Calea Lugojului și Calea Aradului și am văzut că una din măsuri era să se demonteze acele plăci de fibrociment de pe bara transversală a porții de pe Calea Aradului, am dat imediat dispoziție să se facă lucrul acesta. După câteva ore, a fost chemat viceprimarul Farkas Imre la o ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență. La începutul ședinței, colegul viceprimar a prezentat decizia dată de mine de dimineață și mi-a spus că se uitau cam nedumiriți unul la altul doamna prefect și cei care convocaseră ședința. Și-au revenit și au zis haideți, să hotărâm să cerem primarului să dea jos acele plăci, după care au mers mai departe. E de râs. O bună parte din presă a preluat exact ce a spus doamna prefect, că dacă primul secretar spune ceva, trebuie să se urmeze ce spune doamna prim-secretar”, a explicat Robu.

În ceea ce-l privește pe liderul județului, care ar fi anunțat că la Timișoara va fi ridicat în sfârșit un spital regional, primarul Timișoarei spune că el nu a văzut niciun act legislativ care să arate alocări de fonduri sau un proiect concret.

„Călin Dobra merge prin județ de peste două săptămâni spunând că guvernul PSD a hotărât să facă spital regional la Timișoara și eu mă opun. Nu am văzut o hotărâre de guvern în acest sens, știu că s-a discutat să se mai facă încă 5 spitale regionale, din care unul la Timișoara. Pe mine nu m-a întrebat nimeni nimic, am văzut doar în presă că s-a discutat în ședința de guvern. Evident că sprijin un astfel de obiectiv. Ce tupeu trebuie să ai să pomenești o asemenea grosolănie. Îi fac notorietate lui Călin Dobra, că nu prea îl cunoaște nimeni. Ar trebui să mai facă investiții în Timiș. Colcăie banii acolo, se cer rulați, e nevoie de investiții. Nu a cheltuit decât 30-35% din bani”, a conchis edilul-șef.