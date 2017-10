Ministrul Cuc promite Autoritate in navigatie pe Bega pana in decembrie, primarul Robu ameninta cu reclamatii la CE

Subiectul vaporaşelor cumpărate din bani europeni pentru navigaţia pe Bega pare să nu mai aibă sfârşit. Pe de o parte, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, spune că se caută soluţii pentru înfiinţarea unei autorităţi în domeniul navigaţiei pe Bega, care să permită demararea circulaţiei vaporaşelor, operaţiune fără de care Primăria Timişoara ar trebui să dea şase milioane de euro înapoi la Uniunea Europeană. Aceasta se va încerca să se facă până la finalul lui decembrie, spune ministrul, dar primarul Robu e în continuare supărat şi circumspect.

„A fost un secretar de stat şi a avut o întâlnire la Timişoara, inclusiv cu primarul, mi-au prezentat o solutie să rezolvăm această problemă. Vorbisem despre înfiinţarea unei autorităţi care să gestioneze această problemă. Vom mai discuta la minister. Nu ştiu să vă spun în momentul de faţă o dată, o să o discut cu ministerul de stat. Eu ştiu că este o dorinţă foarte aprigă a domnului primar, eu am discutat cu autorităţile, îmi spusese şi fostul prim ministru despre această problemă. Sper să găsim împreună o soluţie cu toţi factorii implicaţi, probabil până la sfârşitul anului în curs. Nu sunt piedici mari, am spus că vom găsi soluţia”, a declarat la Timişoara, vineri, Răzvan Cuc.

De cealaltă parte, primarul Nicolae Robu rămâne circumspect, spune că nu vrea acea Autoritate în subordinea primăriei şi acuză guvernanţii de birocraţie inutilă. De această dată nu se mai războieşte cu „duşmanul” veşnic de la Apele Române, Titu Bojin, dar se supără pe guvern.

„Am făcut toate demersurile pe lângă guvern. Vreun an și trei luni s-au scurs de când avem vaporașele, dar am început demersurile încă de dinainte. Sper ca guvernul să înțeleagă că nu ne putem juca cu lucrul acesta. Noi ne-am făcut temele, am implementat cu succes toate cele 35 de proiecte pe fonduri europene pe care le-am avut și să fii în pericolul de a ți se cere banii înapoi pentru că nu îndeplinești toți indicatorii dintr-un motiv birocratic. Noi ne-am făcut datoria, eram obligați să cumpărăm vaporașele până pe 30 iunie 2016. Le-am cumpărat în timp, era obligația noastră în proiectul respectiv. De atunci, guvernele nu au reușit să scoată o hotărâre de guvern prin care să se creeze o structură numită Administrația Căii Navigabile Canalul Bega. Pe noi nu ne interesează în jurisdicția cui este. Dacă se vrea să fie la primărie, ne asumăm răspunderea. Nu pledăm să vină la primărie. Dacă se vrea la CJ, foarte bine. Dacă se vrea la ABAB, foarte bine. Dacă se vrea direct în jurisdicția guvernului, a Ministerului Transporturilor, și asta ne satisface”, insistă primarul Timişoarei.

Edilul spune că el nu face şantaje, dar că e un om responsabil. Totuşi, el ameninţă cu reclamaţii depuse la Comisia Europeană.

„Spun aceste lucruri pentru că unii au inventat că noi nu mai putem de dorința de a avea încă o structură în jurisdicția noastră. Nicio clipă nu am militat pentru asta. Vreau doar să existe această structură, pentru că numai ea este îndrituită de lege să genereze regulamentul de navigare și să asigure semnalizarea pe canal. Sper ca ministrul Transporturilor să înțeleagă lucrurile și să susțină crearea acestei structuri, pentru care este nevoie de generarea unei hotărâri de guvern. Termenul de înființare ar fi sfârșitul acestui an. Dacă nu se înființează… Eu risc acum să se înțeleagă că vin așa, cu un soi de șantaj. Nu sunt un șantajist, dar sunt un om responsabil. Fiind un om responsabil trebuie să spun ceea ce urmează. Mă voi vedea nevoit să mă adresez Comisiei Europene. Să fac această informare cu tot ce am spus aici. Noi ne-am făcut datoria, ne-am achitat de toate obligațiile avute în cadrul proiectului, am primit 6 milioane de euro bani nerambursabili, și nu este admisibil să riscăm să ni se ceară banii înapoi pentru că nu știu din ce motive, Guvernul României, ca instituție, nu face un act birocratic și nu înființează această structură”, a mai declarat Nicolae Robu