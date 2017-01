Mandic a plecat suparat foc de la BC Timisoara. Conducerea a facut schimbari fara sa-l consulte

În ciuda situaţiei apărute, reprezentanţii BCT au anunţat că despărţirea s-a făcut în condiţii amiabile, dar nu au putut să ofere nicio justificare deciziei neaşteptate luate de tehnician.

„Nu clubul l-a dat afară, a fost decizia lui în unanimitate. Ne-am întâlnit luni dimineaţa, a anunţat că demisionează şi a zis că e cel mai bine aşa pentru echipă. Am vorbit, a spus că nu vrea să se răzgândească, a cerut să reziliem şi contractul şi tot ce avea acord cu noi. E un om pe care l-am apreciat, uşa îi este deschisă la club oricând”, a declarat Ilie Triţoiu.

Totuşi, o explicaţie legată de plecarea brusă a lui Mandic ar putea exista, dacă ne gândim că administraţia BCT a decis, fără să se consulte cu antrenorul, o serie de schimbări în ceea ce priveşte lotul şi staff-ul echipei. Triţoiu a admis că Mandic nu a fost consultat când au fost luate deciziile amintite, dar a insistat că toate acestea sunt justificate, investiţiile deja efectuate în lot făcând ca locul şapte ocupat în campionat ar fi unul prea jos. Vă reamintim că clubul a decis să reunţe la jucătorul Cakarevic şi la Otasevic, respectiv la preparatorul fizic sârb, aducându-i pe Rambo şi Flowers. Se pare că s-a considerat că Otasevic nu ar fi dat randamentul dorit, iar Rambo ar fi avut, atunci când a jucat, un randament mult mai bun, dar nu ar mai fi primit şanse de la antrenor.

„Sun chestiuni de bucătăria internă. Totuşi nu mi-a spus niciun moment că ar fi legată plecarea sa de aceasta. De comun acord, Cakarevic ne-a anunţat că nu ne poate ajuta în starea în care este prea mult. E mai bine aşa. La şedinţa de analiză a participat şi au fost luate deciziile doar de către conducerea administrativă, dar nu şi de către antrenorul Mandic. Suntem într-un an 2017 în care ne dorim mai mult, cred că investiţiile realizate la echipă sunt destul de mari încât să ne dorim un loc ma ibun în campionat. Suntem pe şapte, dar cred că avem lot de primel eşase locuri. Noi ne doream o schimbare, dar am decis să nu o facem, am lăsat lucrurile aşa, să fie linişte la echipă. Acum punem presiune la echipă, nu suntem de locul 7”, a mai declarat Triţoiu.

Managerul clubului a spus că la echipă e linişte, că jucătorii nu ar fi fost supăraţi de plecarea lui Mandic. Mai mult, noul antrenor, Cristi Bota, a spus că Mandic ar fi plecat atât de supărat de la echipă încât nici nu şi-ar ma ifi luat rămas bun de la colegi sau de la jucători. Pentru moment, Otasevic se află în continuare la echipă, el a refuzat rezilierea contractului de comun acord, antrenându-se în continuare cu echipa.

Vom incerca sa obtinem o reacție din partea fostului antrenor.