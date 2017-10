La Timisoara incepe Timishort, cel mai important festival de scurtmetraje din vestul Romaniei

Și la această ediție, Timishort își așteaptă publicul cu o serie de surprize: două calupuri de scurtmetraje pentru copii în secțiunea TimiKids, cele mai noi scurtmetraje experimentale în secțiunea Videorama, o secțiune de animație – Animation Panorama, un focus dedicat unui regizor contemporan – anul acesta, Seán Breathnach din Irlanda, un festival în vizită – Bašta Fest (Serbia) și un calup de scurtmetraje nominalizate la Premiile Academiei Europene de Film/ Short Matters! – EFA Nominees.

Programul “Short Matters!” cuprinde 8 titluri nominalizate la Premiul EFA în 2016, printre care şi câştigătorul “Premiului pentru cel mai bun film de scurtmetraj”: “9 Days – From my Window in Aleppo” (Olanda, Siria), în regia lui Thomas Vroege, Floor van der Meulen și Issa Touma. Filmul redă începutul revoltei siriene în orașul Alep, văzută prin ochii faimosului fotograf sirian Issa Touma, care și-a petrecut nouă zile baricadat în apartamentul lui, înregistrând ce se întâmpla afară. Filmele nominalizate la Premiile Academiei Europene de Film vor fi prezentate vineri, 13 octombrie, de la ora 18,00, la Casa Artelor.

Secțiunea Videorama, din cadrul festivalului, mizează pe film experimental şi artă video, iar anul acesta, 6 scurtmetraje din Olanda, Ungaria, Grecia, Franța și Portugalia vor rula vineri, 13 octombrie, de la ora 22,00, la Cinema Timiș.

În fiecare an, Timishort aduce în festival un focus dedicat unui regizor contemporan. Anul acesta este vorba despre Seán Breathnach din Irlanda, care a regizat peste douăsprezece scurtmetraje, unele dintre ele adunând premii naționale și internaționale. Lungmetrajul său de debut, „Dincolo de pădure”, a adunat premii pentru „Cel mai bun lungmetraj”, la Festivalul de Film de Groază „Unrestricted View”, în Londra și la Festivalul Internațional de Film „Lumea Canadei”. 7 dintre scurtmetrajele regizate de Seán Breathnach pot fi văzute la Timishort vineri, 13 octombrie, de la ora 20,00, la Cinema Timiș.

Festivalul invitat anul acesta la Timishort este Bašta Fest, festival internațional de film scurt de ficțiune, care are loc în Bajina Bašta, Serbia și al cărui scop central este promovarea tinerilor artiști locali și internaționali, punând accent pe scurtmetraje de ficțiune originale. La Timișoara vor rula 4 dintre cele mai apreciate scurtmetraje al festivalului – sâmbătă, 14 octombrie, de la ora 20,00, la Cinema Timiș.

Și anul acesta Timishort aduce 12 scurtmetraje pentru copii, împărțite în două secțiuni Timikids, pe categorii de vârstă: Secțiunea 6-10 ani (Cinema Timiș – vineri, 13 octombrie, ora 10) și secțiunea 11-14 ani (Cinema Timiș – sâmbătă, 14 octombrie, ora 10,00).

9 dintre cele mai fresh animații ale momentului vor putea fi văzute în secțiunea Animation Panorama la Casa Artelor vineri, 13 octombrie, de la ora 20,00.

Cea de-a 9-a ediție a celui mai important festival de scurtmetraje din vestul României va avea loc anul acesta în perioada 12-15 octombrie, la Cinema Timis, Casa Artelor și Ambasada.

Programul integral, descrierea evenimentelor și prețul biletelor la festivalul Timishort le găsiți aici.

Timishort este organizat de Asociația Română a Filmului Independent (ARFI) din Timișoara cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Timișoara, al Consiliului Județean Timiș și al Centrului Național al Cinematografiei.