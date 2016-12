La ACS Poli a inceput curatenia de iarna. Primii plecati, Rosu si Carstocea

Lotul celor de la ACS Poli e în plin proces de restructurare. Cel puţin momentan sunt programate plecări, nu se vorbeşte şi despre sosiri de noi fotbalişti. Sorin Drăgoi, şeful clubului, a declarat la televiziunea locală Tele Europa Nova că s-a ajuns la un acord cu primii doi dintr-un grup de cinci fotbalişti la care se va renunţa.

„Sunt cinci jucători cu care am decis să încheiem relaţia cu clubul, să renunţăm la ei. Cu doi dintre ei am terminat deja, este vorba de Roşu şi Cârstocea, urmează ca încă trei jucători să-şi încheie socotelile cu clubul nostru. Aceasta este pentru noi şi un avantaj financiar, pentru că nu mai suportăm salariile celor cinci jucători. Am făcut o înţelegere cu ei, conform căreia îşi vor primi banii datoraţi, într-o perioadă determinată”, a declarat Drăgoi.

Oficialul timişorean a mai anunţat că, cel puţin în acest moment, niciun nume nou nu e pe lista clubului, dar şi că niciun b fotbalist nu a fost vândut.

„Momentan nu este nicio discuţie concretă, scrisă, despre transferul unor jucători sau despre vânzarea unor jucători”, a mai declarat Drăgoi.