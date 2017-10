Ionut Popa are probleme mari inainte de meciul cu FCSB: Ne gandim sa dam o replica buna

Poliştii de la ACS au decis să organizeze un meci amical cu Unirea Tomnatic chiar înaintea partidei cu cei de la FCSB. O decizie strategică greşită, avea să constate Ionuţ Popa, care a dus la accidentarea lui Creţu, unul dintre puţinii titulari viabili. Meciul a fost o necesitate, s-au încercat variante tactice secrete noi, fiind testaţi şi noi fotbalişti. Totul cu scopul de a nu se obţine un rezultat „greu” în deplasarea de la Bucureşti.

„Ne gândim să putem da o replică bună la FCSB, e o adevărată selecţionată divizionară, în condiţiile în care eu sunt aşa supărat, nu mă plâng, dar sunt supărat că nu pot alinia cea mai bună echipă, cei mai buni jucători. A venit şi accidentarea lui Creţu, dimineaţă a spus medicul că are probleme cu genunchiul. Am încercat să folosesc alţi jucători, să încerc un alt sistem de joc. Am evoluat cu 3 – 4 jucători schimbaţi. Încerc să fac ceva, deşi dacă spun că n-am jucători spune lumea că mă plâng. Când câştigă echipa e bine pentru jucători, când nu câştigă e de vină antrenorul. Dacă sunt lăsat, tot îmi ating obiectivul, locul zece, chiar dacă mai pierd şapte opt – jocuri”, a declarat Popa înaintea partidei cu FCSB de duminică.

Popa a mai spus că la amicalul cu Tomnatic Mailat a avut o poftă de joc foarte bună, dar nu ştie cât va mai sta acesta la echipă, având în vedere litigiul dintre cele două părţi.

Singura veste bună e că s-a rezolvat transferul lui Abraw Camaldine, togolezul atacant, de 27 de ani, venit ca un fel de Mesia pentru atacul timişorean. Din păcate, trecutul incert al jucătorului nu prea oferă posibilitatea realizării visului marcării golurilor pentru echipa alb-violetă. Măcar acum lotul este numeric cu un jucător în plus.

„Vreau să dau ce am mai bun la Timişoara, să câştigăm. Sper să joc duminică, să savurez acest moment. În Egipt am stat o săptămână şi nu ne-am înţeles şi am ales să vin aici. Este greu pentru mine, nu sunt la capacitate maximă. Ca şi jucători ne adaptăm cerinţelor antrenorului, deci voi juca şi dacă va face tactica apelând la un singur atacant şi dacă alege varianta cu doi”, a declarat Abraw.