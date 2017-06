Interventie a politistilor si pompierilor la Spitalul Judetean, dupa ce un pacient a amenintat ca se arunca pe geam

Bărbatul este pacient la Terapie Intensivă la Spitalul Județean. El s-a urcat pe pervazul unui geam de la etajul al doilea al clădirii și amenință că se aruncă, spunând că cineva a încercat să îl omoare.

Polițiștii și pompierii se află la fața locului și încearcă să-l convingă să coboare în siguranță.

Potrivit medicilor, este vorba de un tânăr care a ajuns la spital după ce a încercat să se sinucidă.

„Este un tânăr care a negat că ar fi luat insecticid în scop suicid, care are evidente tulburări comportamentale, a fost agresiv pe tot parcursul zilei şi la un moment-dat a reuşit să-şi smulgă tot şi a ieşit pe o terasă. Colegii mei de gardă nu au ce să facă, au chemat poliţia şi pompierii şi în eventualitatea fericită în care reuşesc să-l recupereze îl vor duce la Psihiatrie. El a fost reţinut pe secţia de Terapie Intensivă, chiar dacă el a venit la 24 de ore de la ingestie, a ingerat un insecticid organo-fosforic cu potenţial letal. Noi l-am reţinut pe secţie, dar toată ziua s-a zbătut, este recalcitrant, agresiv, încontinuu a ameninţat personalul medical. Cât am putut colabora cu el am colaborat, i-am administrat tratament, dar într-o criză a ieşit pe geam. Sperăm că se va termina cu bine”, a spus doctorul Ovidiu Bedreag, şeful secţiei de Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Timişoara.

Vom reveni cu detalii!