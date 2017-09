© Tion: Incepe scoala! Probleme cu invatamantul exclusiv de dimineata, in Timis, si cu spatiile de clasa

Începe un nou an școlar. În Timiș, peste 100.000 de elevi încep școala în 11 septembrie. În cel mai vestic județ al țării sunt nouă școli care nu au autorizație sanitară și sunt și elevi care vor face școală de după-masă, deși o țintă a autorităților este ca toți copiii să ai aibă cursuri de dimineață. Am avut un dialog cu Aura Danielescu, inspectorul școlar general de Timiș, despre începutul de an școlar. Interviul îl puteți urmări și în format video.