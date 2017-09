Inca o editie a Cursei Ratustelor fara vaporase, cu Robu in barca. Castigatorii competitiei de pe Bega

© TION: Inca o editie a Cursei Ratustelor fara vaporase, cu Robu in barca

Rățuștele din tradiționala competiție ce are loc an de an pe canalul Bega, la Festivalul Bega Bulevard, s-au întrecut din nou în fața a mii de timișoreni. Primarul Nicolae Robu nu a putut lipsi de la moment, el dând startul cursei dintr-o barcă Salvo.