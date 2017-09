Herneacova se pregateste de cel mai mare concurs hipic organizat in Romania

După o investiție de câteva milioane de euro, la Herneacova, la câțiva kilometri de Timișoara, a fost definitivat manejul care va găzdui de miercuri cel mai important concurs de călărie care are loc în România ultimilor ani. Competiția va dura până pe 24 septembrie, atunci când va avea loc Grand Prix-ul, dotat cu premii de 50.000 de euro. Este vorba despre un concurs de obstacole, de nivel ridicat, înălțimea maximă a obstacolelor fiind de 1,50 metri, față de 1,60 cât este proba olimpică. În total sunt așteptați aproximativ 200 de concurenți, cu 450 de cai. Sunt programate 42 de probe destinate cailor tineri, cu vârsta de până la 6 – 7 ani, am aflat de la Daniel Scornea, director al competiției. Premiile totale acordate ajung la 240.000 de euro.

Baza hipică de la Herneacova a fost pregătită la cel mai înalt nivel pentru competiție. Sunt trei terenuri omologate, acestea au așternut un strat de nisip special, adus de o firmă franceză renumită în domeniu. De asemenea, au fost instalate grajduri mobile, a fost amenajată o parcare specială pentru camioanele de transport a cailor. Sportivii și oficialii vor beneficia de o zonă exclusivă, cu restaurant propriu. În ceea ce privește spectatorii, aceștia sunt așteptați în număr de cel puțin 1.500 în punctul maxim al evenimentului sportiv.

„Vrem cel mai înalt nivel de competiție”, a declarat Andrei Gașpar, administrator al domeniului Herneacova.

Prezent la Timișoara, Armagan Ozgorkey, vicepreședinte al Federației Ecvestre Europene, s-a declarat încântat de locație și a anunțat că dorește aducerea câtorva dintre concursurile hipice importante aici.

„Îm doresc ca o parte din show-urile hipice din turneul Longines să fie organizate la Herneacova. Un asemenea loc merită evenimente de primă mână”, a declarat oficialul.

La fel, președintele Federației Ecvestre Române, Vlad Bontea, spune că a avut încredere deplină în organizatorii timișeni, chiar dacă aceștia nu aveau experiență.

„Cei de aici își doresc să facă ceva, noi am dat girul, chiar dacă organizatorii nu au experiență. Noi am văzut proiectul și am decis să le acordăm încredere, chiar dacă mulți nu au fost siguri că vor putea duce la sfârșit acest important concurs, din cauza lipsei de de experiență. Am fost deja aici și sunt sigur că acest concurs va fi mai bun decât multe pe care le-am văzut în străinătate”, a declarat Vlad Bontea.

Concursul de pe domeniul Herneacova va avea loc între 13 și 24 septembrie. Mai multe informații puteți găsi pe internet, la adresa www.hij.ro