Grupul de firme Dosetimpex, Demark Construct, Capabil, Timisoara angajeaza: sofer categoria B.

responsabilitati: preluare/livrare marfa, incarcare in masina, livrare marfa in siguranta la firma/client

– muncitor in atelier de prelucrari mecanice si tinichigerie industriala – responsabilitati: manipulate semifabricatelor din tabla, lucrul la utilaje de genul foarfeca ghilotina, abkant, etc

– instalator instalatii de incalzire, instalator apa-canal, instalator ventilatii si aer conditionat – abilitati: seriozitate, experienta, rezistenta la stres si program prelungit daca este cazul, conditie fizica buna, punctualitate

Salariul se negociaza in urma unui interviu

Asteptam CV la adresa de email: office@dosetimpex.ro, office@demarkconstruct.ro, www.dosetimpex.ro