Grindeanu: Nu o sa plec din functia de presedinte de consiliu judetean in post de ministru

Liderul CJ Timiș a spus că habar nu are cum a intrat în această chestiune, ca și posibilă propunere pentru postul de prim ministru.

„Cum am intrat așa am și ieșit în ceea ce înseamnă funcția de prim ministru. Nu o să plec din funcția de președinte de consiliu județean în post de ministru. Am văzut de dimineață că cei de la București mă plimbă prin diverse posturi. Am spus de când am preluat mandatul de președinte al CJ Timiș că nu o să plec pe un post de ministru”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD Timiș spune că actuala propunere de prim ministru este o „doamnă care va face treabă extraordinar de bună și cunoaște foarte bine ceea ce înseamnă administrație”.

„E o doamnă pe care eu o respect, a fost colega mea în Guvern, o doamnă care muncește extraordinar de mult și care cred că va face treabă extraordinar de bună și cunoaște foarte bine tot ceea ce înseamnă administrație. Eu sunt extrem de încrezător în ceea ce înseamnă Sevil”, a spus Grindeanu.

