Gerul afecteaza in continuare circulatia trenurilor. Pe sosele se circula in regim de iarna

Secţia Drumuri Naţionale Timişoara nu s-a confruntat cu probleme majore de circulaţie rutieră. S-a acţionat cu 8 autoutilaje şi s-au răspândit 14 tone de material antiderapant pe DN69, DN68A, DN59. În ceea ce priveşte carosabilul din zona de Vest, în Hunedoara şi Caraş-Severin pe asfalt există în unele zone zăpadă îmbibată sau îngheţată, amestecată cu material antiderapant.

Trenurile care sosesc în gara de la Timişoara din jumătatea Estică a ţării au în continuare întârzieri semnificative. Trenul care trebuie să ajungă de la Iaşi la ora 12.19 are o întârziere de 73 de minute, iar cel de Bucureşti, care ar trebui să ajungă la ora 14.23 are deja o întârziere de 43 de minute. De asemenea, trenul sosit dimineaţa de la Sibiu a avut întârziere de 12 minute.

În continuare, gerul afectează circulaţia trenurilor, care este adaptată la condiţiile meteo nefavorabile, temperaturile negative înregistrate la nivelul șinei la această oră fiind cuprinse între -30 și -28 de grade C. Se fac verificări permanete pe toate secţiile de cale ferată pentru remedierea deranjamentelor care apar din cauza temperaturilor foarte scăzute, atât la materialul rulant, cât şi la componentele infrastructurii feroviare, iar în staţiile de cale ferată se intervine constant cu utilaje şi personal pentru menţinerea infrastructurii în condiţii optime. Peroanele, intrările şi ieşirele din tunelele pietonale sunt de asemenea curăţate permanent. Toate aceste măsuri sunt necesare din considerente de siguranţă şi pentru continuitate în traficul feroviar pe întreaga reţea. Cele mai scăzute temperaturi înregistrate la nivelul șinei, înregistrate marţi dimineaţa, au fost de minus 28 grade C la Petroșani, minus 26 grade C la Bușteni, respectiv minus 30 grade C la Miercurea Ciuc.

Pe parcursul zilei de astăzi sunt în vigoare două avertizări meteorologice, un cod portocaliu în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania şi în Maramureş, unde gerul se va intensifica, astfel încât minimele vor fi cuprinse, în general, între -29 şi -15 grade, și un cod galben în Crişana şi Banat unde vremea va fi geroasă îndeosebi în cursul nopţilor şi al dimineţilor, iar valorile termice se vor situa frecvent sub -15 grade. Circulaţia trenurilor va fi adaptată și pe parcursul zilei de marți la condiţiile meteo nefavorabile.

CFR SA menţine legătura cu toţi operatorii de transport feroviar de călători şi de marfă (OTF) astfel încât, în funcţie de evoluţia vremii, traficul feroviar să fie asigurat pe toate magistralele feroviare. În situaţia în care sunt necesare modificări de grafic, toţi operatorii de transport feroviar de călători vor fi avizaţi, astfel încât aceştia să poată publica pe site-urile proprii informaţii actualizate despre trenurile înscrise în grafic.

Călătorii pot verifica informările actualizate permanent pe pagina de Facebook sau pe site-ul CFR, administratorul infrastructurii feroviare. Aici puteţi găsi camere web care prezintă tabele cu orele de sosire/plecare din gările Bucureşti Nord, Craiova, Timişoara, Braşov şi Iaşi.