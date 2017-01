Frig in casele multor timiseni, din cauza gazului. Aveti probleme, sunati la E.ON!

Vă reamintim, mai mulți locuitori din Dumbrăvița s-au plâns despre faptul că le intră centralele în avarie, din cauza presiunii extrem de scăzute la gaz. Prefectul de Timiș ne spunea că a vorbit cu oficialii Colterm și că problema se va rezolva în cursul zilei de sâmbătă. Nu s-a schimbat nimic.

„În continuare furnizarea gazului metan în zona Cora din Dumbrăvița este întreruptă. Sunt 60 de ore de sesizări fără rezolvare”, ne-a scris un cititor tion.ro. Vorbim despre un cartier cu sute de case, locuitorii semnalând probleme pe mai multe străzi.

Potrivit oficialilor Delgaz Grid (n.r. noul nume al companiei E.ON), situația este aceeași în localitatea Dumbrăvița, echipele companiei fiind pe teren pentru a găsi o soluție.

Și timișenii din Deta s-au plâns redacției noastre că le intră centralele în avarie.

„Toată ziua ne-au intrat centralele pe avarie. Dacă aprind aragazul când merge centrala se oprește gazul pentru câteva minute. Am făcut sesizare, mi s-a spus că o să trimită o echipă, dar nu am văzut să fi venit nimeni și nimeni nu m-a sunat. Eu am noroc că funcționează centrala, dar am vecini cărora nu le merge. Dar în continuare, atunci când pornesc aragazul se oprește gazul pentru o perioadă”, ne-a scris un alt cititor.

Alți locuitori din Deta susțin că la ei au ajuns echipele de intervenție ale companiei de distribuție a gazelor naturale.

Potrivit celor de la Delgaz Grid, distribuția gazelor naturale în Deta se desfășura în condiții normale, presiunea din rețea fiind la parametri normali, în jurul orei 12, duminică, când au emis un răspuns către tion.ro.

„Izolat, sunt semnalate probleme în funcționarea unor regulatoare de presiune a gazelor naturale, din cauza temperaturilor foarte scăzute înregistrate în ultimele zile. Echipele de intervenție ale companiei de distribuție a gazelor naturale Delgaz Grid sunt pregătite să intervină pentru a soluţiona punctual problemele apărute”, transmite Departamentul Comunicare Corporatistă.

Reprezentanții companiei le spun timișorenilor care au probleme cu gazul să solicite ajutorul echipelor de intervenție când constată disfuncționalități în alimentarea cu gaze naturale, la numerele de telefon 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele reţele de telefonie fixă şi mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din reţeaua Telekom şi cu tariful operatorului din toate celelalte reţele de telefonie).

Articole pe aceeași temă:

Ger de crapa… centralele. La Dumbravita sunt probleme cu gazul