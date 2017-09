E aproape pe bune! Robu anunta din nou semnarea protocolului cu IPJ pentru amenzile din trafic

Atenție, șoferi! Camerele video instalate în intersecțiile din Timișoara funcționează de mult timp, iar pe ele se pot vedea multe întâmplări din trafic. Polițiștii apelează de multe ori la ajutorul celor din Centrul de Monitorizare a Traficului, pentru a prinde infractori. Pentru ca și celelalte componente din cadrul proiectului de management al traficului să poată fi folosite sută la sută, reprezentanții poliției și cei ai primăriei trebuie să semneze un protocol, care să permită atât folosirea radarelor, cât și a sistemelor de detecție a trecerii pe roșu, de către polițiști. Practic, oamenii legii le vor putea trimite amenzile direct acasă șoferilor care încalcă legea.

Edilul-șef spune că a venit momentul semnării protocolului, el urmând să se întâlnească în cursul zilei de miercuri cu reprezentanții IPJ.

„Miercuri se semnează protocolul. Am vorbit cu domnul inspector-șef Petecel (n.r. Alin Petecel, șeful IPJ Timiș), nu am stabilit încă toate detaliile, dar erau șanse ca toate aspectele să fie clarificate. Se vor aplica amenzile după ce e semnat, legea prevede posibilitatea de a se aplica sancțiuni și fără să fie agentul constatator în trafic. Deja au fost polițiști acolo, conducerea IPJ a făcut o vizită în Centrul de Monitorizare a Traficului, s-au creat locuri de muncă acolo, unde pot să stea polițiștii, aceste detalii au fost stabilite. Colaborarea merge bine”, a declarat Robu, pentru tion.ro.

Vă reamintim, la sfârșitul săptămânii trecute, reprezentanții primăriei atrăgeau atenția că vor începe să trimită imagini din trafic celor de la IPJ. Primarul Timișoarei spune însă că acestea vor ajunge săptămânal la oamenii legii.

„Eu am anunțat cetățenii să respecte totul începând de luni, pentru că totul înregistrează, dar am zis să-i lăsăm câteva zile, pentru că scopul nu este să amendăm pe cineva. O dată pe săptămână am zis că o să trimitem imaginile, trebuie să fie date oficial, printr-un document de predare, semnat de către reprezentanții primăriei, asta se va întâmpla cel puțin o dată pe săptămână. Dacă Poliția are nevoie mai des, vom da mai des”, a mai spus edilul-șef.