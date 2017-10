Drumurile noastre nationale vor fi la iarna ca pe timp de vara. In maxim 12 ore!

Așa cum ne-am obișnuit, ministrul Răzvan Cuc este plin de amenințări pentru ca treburile din domeniul pe care îl conduce să meargă. Rămâne de văzut dacă chiar va și fi așa. Ultima asemenea amenințare vizează chiar subordonații săi, șefii de Direcții Regionale de Drumuri și Poduri. Cuc s-a întâlnit cu aceștia la Timișoara, iar discuțiile purtate s-au referit și la această procedură de deszăpezire.

„Am avut această întâlnire cu directorii regionali pentru a le transmise mesaje foarte clare. Primul este legat de deszăpezire. În acest an, din punct de vedere al contractelor pentru deszăpezire, avem acoperite 57 din cele 58 de zone cu contracte multianuale pe patru ani. Mai avem două loturi pe București care urmează să fie soluționate contestațiile, dar și în cazul în care nu se vor soluționa în timp util, avem utilajele necesare să facem față. În acest an nu vom fi luați pe nepregătite la iarnă. Am făcut în așa fel încât fiecare DRDP să devină o unitate operațională, astfel încât să-și poată lansa singuri procedurile de achiziție și să nu mai aștepte după lungile avize de la compania națională de administrare a infrastructurii rutiere. Nu vor avea nicio scuză niciunul dacă apar probleme în procesul de deszăpezire. De asemenea, le-am spus că vom avea ca și procedură, în momentul în care se va anunța un cod portocaliu sau suntem informați că vor fi condiții meteo nefavorabile, pe o anumită regiune, voi trimite un secretar de stat în acea regiune care se va implica și va coordona personal împreună cu directorii și factorii implicați activitățile pentru a se finaliza așa cum ne dorim cu toții. Și premierul Tudose a spus că își dorește ca deszăpezirea să se facă în 12 ore și noi încercăm să menținem acest termen, dar suntem legați și de condițiile meteo și de înțelegerea participanților la trafic ca în momentul în care sunt condiții meteo nefavorabile se intervine pentru decongestionare, curățarea zăpezii de pe carosabil când nu avem vehicule blocate pe DN-uri sau pe autostrăzi. Altfel, prioritatea nr 1 este salvarea de vieți omenești. Toți directorii de la DRDP-uri să înțeleagă că nu voi face niciun rabat dacă nu-și fac ac așa cum trebuie. le-am cerut mai multă activitate în teren, mai multă implicare”, a spus ministrul Transporturilor.