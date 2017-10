Dezastru total si lipsa de reactie pe Arena Nationala. FCSB – ACS Poli Timisoara: 7 – 0

Alb-violeții de la ACS Poli Timișoara au terminat săptămâna cu un meci de coșmar, o partidă în care echipa a suferit groaznic, trecând printr-o ploaie torențială de ocazii ale adversarilor, dar mai ales de goluri primite. Formația lui Ionuț Popa nu a avut cu nimic mai mult decât rol de jaloane pentru distracția celor de la FCSB. Noul sosit Abraw nici măcar nu a avut vreo ocazie să dovedească faptul că știe să dea în minge pentru simplul motiv că echipa sa nici măcar nu a contat în avanposturi. Singura ocazie care se poate numi de gol a fost opera unui jucător ca și plecat de la club, Mailat, titularizat de Popa în ciuda scandalului cu ACS Poli. Noutate a fost și (re)titularizarea lui Straton, o decizie care nu a prea părut una reușită. E drept că și apărarea din fața sa a fost un fel de butaforie bună pentru un film de coșmar.

Într-un cuvânt, FCSB a demolat ACS Poli Timișoara, duminică seara, pe Arena Națională, cu un 7 – 0 care nu lasă loc de niciun fel de comentarii.

La un asemenea scor prea multe analize sunt de prisos, așa că iată evoluția scorului. Același jucător care a înscris în meciul precedent, de la Timișoara, a spart gheața și la București. Gnohere a înscris în minutul 13, după o pasă de 50 de metri de la Budescu, o bijuterie fotbalistică. Golul doi vine în minutul 34, de această dată pasator a fost Golofca, o cursă lejeră pe partea dreaptă, mingea ajunge în careu, unde Coman se plimba singur ca pe bulevard și acesta înscrie fără probleme. Minutul 39 putea schimba, cel puțin momentan, soarta jocului, atunci când Mailat are golul în picior, dar șutul său de la mijlocul careului trece milimetric pe lângă bara opusă. Nicio problemă, Steaua își vede de problemele ei, Gnohere înscrie din nou, tot din pasa lui Budescu. Repriza se termină cu 3 – 0.

Golul 4 vine imediat după reluare, pasa vine de la centrul terenului, de la ex-timișoreanul Ovidiu Popescu, Coman scapă cu mingea pe lângă jaloanele din apărarea timișoreană, ajunge în careu și îl învârte pe Ciucur, Straton se aruncă degeaba pe jos și FCSB-istul înscrie pentru 4 – 0. Ploaia torențială continuă și de înscris înscrie chiar și fundașul Larie, cu capul, după o nouă pasă bună de la Budescu. Gnohere duce scorul la 6 – 0, în minutul 63, un gol absolut superb, de la marginea careului cu un șut excelent sub transversală.

Toată lumea se aștepta ca FCSB să „ierte” Timișoara de o umilință și mai mare, dar calvarul nu se va încheia decât după golul 7. Ultima reușită vine din penalti, la o fază în care Tănase, un „actor” recunoscut într-ale fotbalului, a forțat faultul, iar croatul Soljic a căzut în capcană. Timișoreanul zboară de pe teren pentru un al doilea galben, cedează nervos și șutează mingea în tribune, probabil va primi și o suspendare exemplară, lăsându-și echipa fără un nou jucător care se va adăuga celor deja indisponibili. Același Tănase și execută și în minutul 85 se închide tabela, la 7 – 0. Punct final în chinul unei echipe total debusolate și un lucru este clar, ceva la echipă nu merge deloc bine, sunt șase partide oficiale fără succes, aceasta în timp ce jocul prestat e tot mai slab. Rămâne de văzut ce se va face…

Ionuț Popa, antrenor ACS Poli: „Cel mai urât rezultat din cariera mea”

„Un rezultat care este cel mai urât din cariera mea. Nu prea am de făcut comentarii, dacă așa se prezintă niște jucători de prima ligă. Am încercat să facem tot posibilul să nu ne facem de rușine. Din păcate nu am reușit să facem acest lucru, am introdus toți tinerii noștri în teren, că așa mi s-a cerut, să vedem ce avem. Echipa este într-o situație grea, din cauza absențelor. Nu am avut nicio rezervă, nu am avut ce să fac în apărare, am pus mijlocași. În ceea ce privește primarul, între noi este o relație bună de respect, eu l-am respectat, apreciez ce vrea să facă și nimic mai mult”.