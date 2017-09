Cu salariile platite, cei de la ACS Poli sunt pregatiti sa infrunte cu succes Dinamo Bucuresti

Pentru ACS Poli Timişoara urmează luni un meci dificil, cu o echipă care trage la campionat, avertizează Ionuţ Popa.

„Sperăm să facem un joc bun, știm multe despre adversar. Ne-am întâlnit în finala Cupei Ligii. Sper să alcătuiesc o echipă mai bună decât în finală. Pentru Dinamo a fost surprinzător jocul lor cu Botoșaniul, dacă dădeau gol făceau scor. Apoi am văzut că la Cluj au pierdut nemeritat. E o echipă mai bună decât a arătat rezultatul. Au un joc agresiv, pe măsura antrenorului. Unul temperamental, așa cum era ca și jucător. Eu motivez echipa pentru fotbal. Nu fac referire la o echipă, fost antrenor sau jucător. Să aibă o răzbunare sau ceva de genul acesta. Știm ce a însemnat Cosmin pentru fotbal. Eu cred că jocul va fi în funcție de cum se regăsește echipa în ziua respectivă. Nu contează pauza aici”, a declarat Ionuţ Popa.

Tehnicianul spune că sunt probleme cu lotul, dar că echipa e pe drumul cel bun după pauza de campionat şi că jucătorii care au fost mai puţin în teren răspund bine la antrenamente.

”Am început de vinerea trecută pregătirea acestui meci, în dorința de a ne prezenta cu o echipă bună, care speră la câștigarea campionatului, care s-a întărit pe finalul perioadei de transferări. Practică un fotbal ofensiv. La noi toți jucătorii au fost la pregătire, inclusiv Țigănașu, Doman și mai puțin juniorii care au fost la lot, în special Haruț, e suspect de pubalgie. Am văzut o creștere și a lui Doman, în ceea ce privește pregătirea. Am adus și un jucător nou, azi i-a venit și cartea verde. S-a rezolvat într-o măsură bună pentru noi salariile și restanțele, s-a plătit luna iulie totul. E un lucru foarte bun pentru echipă. Am scăpat de un moment de neliniște.”, a mai subliniat Ionuț Popa.

Chiar dacă clubul are mari probleme financiare Ionuţ Popa vorbeşte despre jucători uruguayeni, despre Sânmărtean sau Herea pe o listă scurtă, dar şi despre un atacant de la Eintracht Frankfurt.

„Au fost mai mulți atacanți, inclusiv unul de la Eintracht, cu salar de 15.000. Noi puteam doar 4-5.000, restul trebuia să plătească clubul german pentru a juca permanent. Eu încerc să aduc un vârf, ne uităm la jucătorii din strănătate. Aici nu se mai găsesc. Arătaţi-mi mie un atacant bun la noi”, a menţionat Ionuț Popa.

Până când visurile tehnicianului să devină realitate, la Timişoara a sosit un croat, care a jucat ultima oară în Cipru, dar care a rămas fără contract după ce nu s-a mai înţeles cu acel club. Ivan Curjuric are 27 de ani şi e extrem de optimist odată cu venirea în România.

„Sunt mulțumit că am venit în România la un club precum Poli, nu m-am gândit niciun moment să refuz când m-au contactat. Sper să fac un sezon bun. Știu multe lucruri despre ce e aici, pentru că am jucat cu mulți fotbalişti care au evoluat în Liga I în Cipru. Palic și alții, erau acolo. Am vorbit și cu Soljic. E foarte bine pentru mine că e un jucător care poate să-mi arate orașul. Am jucat pentru Dinamo și apoi la Hajduk, la cea din urmă am fost și la seniori cinci jocuri, apoi am plecat la NK Zadar. Am prins finala de Cupa Croaţiei, după care Modric a plecat din țară. Știu că împotriva lui Dinamo e un meci foarte important. Sper să ne întoarcem cu trei puncte. Am fost surprins la antrenament de calitatea jucătorilor de aici”, a declarat Curjuric.

Meciul cu Dinamo Bucureşti e luni, de la ora 20.30, în „Groapă”.