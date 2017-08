Cresc chiriile la Timisoara

Începerea noului an universitar aduce în fiecare an un plus la nivelul chiriilor practicate în marile oraşe studenţeşti. La fel a fost şi de această dată, dar această creştere temporară vine pe fondul unui trend crescător existent deja. O garsonieră costă în medie 171 de euro pe lună.

În luna septembrie, înainte de începerea noului an universitar, cererea și, implicit, activitatea de tranzacționare ajunge la apogeu pe piața închirierilor de apartamente. În acest context, Imobiliare.ro prezintă o analiză a prețurilor în principalele orașe ale țării. O garsonieră a ajuns să se închirieze în Timişoara la un preţ mediu de 171 de euro, cu şase euro mai mult decât în urmă cu un an, arată datele unuia dintre principalele portaluri imobiliare din România. Creşterea nu este neapărat mare, în 2015 o chirie medie pentru un asemenea apartament era de 150 de euro, deci un plus de 21 de euro în doi ani de zile. Clienții interesați de un apartament cu două camere trebuie să plătească, în medie, 278 de euro pe lună, față de 261 de euro pe lună în 2016 și 197 de euro pe lună în 2012. Diferenţele în plus sunt mult mai mari la locuinţele cu mai multe camere. Așteptările proprietarilor de locuințe cu trei camere au ajuns însă la 327 de euro pe lună, de la 311 euro pe lună anul trecut și, respectiv, de la 241 de euro pe lună în urmă cu cinci ani. Începând cu 2015, chiriile din marile orașe ale țării au revenit pe un trend ascendent. Și în vara lui 2017 pretențiile proprietarilor manifestă aceeași tendință de creștere față de anul precedent, acestea ajungând astfel, per ansamblu, la cel mai ridicat nivel din 2012 încoace, mai arată datele portalului. Ca și pe piața vânzărilor de apartamente, Bucureștiul se află în strânsă concurență cu Cluj-Napoca în ceea ce privește cele mai mari prețuri, orașul de pe Someș reușind să surclaseze Capitala pe două dintre segmentele de piață analizate. Analiza de mai jos ia în calcul chiriile medii solicitate la nivelul lunii iunie în anii 2017, 2016 și 2012.