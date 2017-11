Coruptia in liceele de prestigiu din Timisoara, subiect tabu. UVT se delimiteaza de studiul prezentat de tion.ro

Vă reamintim că, luni, tion.ro a publicat rezultatele unui studiu sociologic efectuat de Asociația Studenților Facultății de Științe Politice în cadrul unui proiect intitulat „Școala anticorupție”, studiu coordonat de decanul Facultății de Științe Politice, Robert Reisz, și care arăta că aproape jumătate din liceenii de la școlile de prestigiu din Timișoara au fost martorii unui act de corupție în școlile lor.

Articolul a creat o agitație mare în liceele timișorene, lucru confirmat de sursele tion.ro, însă, până la ora publicării acestui articol, nici Inspectoratul Școlar Județean și nici liceele menționate nu au avut vreo reacție. Asta în ciuda faptului că reporterii tion.ro au încercat încă de luni să obțină o reacție oficială – inițial de la conducerea Liceului Lenau, prezent pentru al doilea an consecutiv pe primul loc în topul liceelor din Timișoara unde elevii au observat un act de corupție -, iar miercuri din partea Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

Reacția a venit, în mod surprinzător, miercuri după-amiaza, chiar din partea Universității de Vest din Timișoara. Într-un comunicat de presă nesemnat, UVT precizează că studiul coordonat de decanul Facultății de Științe Politice este parte a unui proiect implementat de studenții acestei facultăți și se delimitează de acesta.

„Studiul a fost parte dintr-un proiect implementat de studenți, membri ai Asociației Studenților la Facultatea de Științe Politice. Concluziile preluate în presă nu reprezintă punctul de vedere instituțional al Universității de Vest din Timișoara și ne delimităm public de acest studiu”, se arată în comunicatul UVT.

Reprezentanții universității susțin, însă, că nu contestă libertatea academică și dreptul oricărui universitar de a alege orice subiect de cercetare. Adică, neacademic spus, ceea ce a făcut decanul Facultății de Științe Politice în timpul său liber, este treaba sa.

„Universitatea de Vest și-a propus să se implice în societate, pentru a pune cunoaștere în slujba cetățenilor și pentru a contribui la creșterea calității vieții. Totodată, UVT rămâne fidelă valorilor universitare. Libertatea academică individuală, înțeleasă ca libertatea fiecărui universitar de a alege orice subiect de cercetare, nu este negociabilă”, se mai arată în comunicatul UVT.

În final, reprezentanții UVT declară aprecierea și prețuirea pentru profesorii din învățământul preuniversitar.

„Inspectoratul Școlar Județean Timiș este unul dintre cei mai importanți parteneri ai Universității de Vest din Timișoara. Profesorii din învățământul preuniversitar sunt colegii noștri și avem toată prețuirea pentru contribuția lor la educația elevilor, mulți dintre aceștia devenind studenții noștri. În spiritul acestui parteneriat și al acestei prețuiri, ne exprimăm încă o dată aprecierea pentru colaborarea cu profesorii și cu partenerii noștri din învățământul preuniversitar”, se arată în finalul comunicatului.

Rectorul UVT: Orice cercetător poate să întreprinda studii, asta nu înseamnă că ele sunt asumate instituțional

Contactat telefonic de reporterul tion.ro pentru clarificări pe marginea acestui subiect care a stârnit atâta agitație în mediul academic, rectorul UVT, Marilen Pirtea, care este și senator PNL de Timiș, a afirmat că instituția pe care o conduce nu își asumă acest studiu din cauză că nu au fost respectați pașii instituționali.

„(Am trimis acest comunicat – n.r.) Ca urmare a prezențelor publice, în presă, a unor informații, în general. Și ca urmare a discuțiilor cu Inspectoratul Școlar, cu liceele… Problema a fost, am discutat dacă universitatea a făcut în mod oficial un astfel de studiu. Și dacă a făcut un astfel de studiu să punem la dispoziție rezultatele și să vadă. Eu am spus că, oficial, universitatea nu a făcut un astfel de studiu. Eu nu știu de existența unui astfel de studiu asumat de facultate, de universitate instituțional. Ieri (marți – n.r.) am aflat de existența unui astfel de studiu. Așa cum am spus, libertatea academică, care nu poate fi decât individuală, categoric este garantată în UVT. Orice cercetător poate să întreprindă studii pe orice teme care dorește, dar asta nu înseamnă că ele și rezultatele sunt asumate instituțional”, a spus Pirtea.

El a ținut să precizeze că nu contestă rezultatele lui sau modul în care a fost întocmit, ci doar faptul că el a fost atribuit eronat Universității de Vest.

„Eu nu contest calitatea studiului sau modul cum a fost făcut. Sunt anumite studii, proiecte, știu eu, teme, care sunt asumate instituțional încă din momentul când le facem. Nu le asumăm ulterior. Și la care lucrăm. Paralel cu acestea, evident că fiecare poate să realizeze la fel studii, proiecte, în mod individual. Dar, repet, asumarea nu este a rezultatelor sau a finalului, ci a modului în care a fost creat. Nu am știut de el, nu l-am asumat ca proiect de la început, cu orice risc, indiferent de rezultatele lui, nu era problemă. Dar a fost un studiu al asociației studenților, coordonat de cadre didactice individuale. Și, repet, nu contest, nu pun în discuție calitatea lui, rezultatele, modul de interpretare, ci faptul că noi nu l-am asumat instituțional, repet, nu ca rezultate, ci ca proiect din fașă”, a mai spus Pirtea.

Întrebat de tion.ro dacă asupra lui s-au făcut presiuni din partea directorilor de școli sau din partea Inspectoratului Școlar Timiș, rectorul UVT a răspuns: „Absolut nicio presiune. A fost o întrebare pur și simplu instituțională”.

Pirtea a mai explicat că nu doar din motive tehnice UVT nu își asumă acest studiu. Astfel, chiar dacă toți pașii instituționali ar fi fost parcurși de autori, studiul privind corupția în liceele timișorene ar fi trebuit să fie și una din prioritățile Universității de Vest.

„Nu este o interpretare tehnică. El trebuia să fie supus unor aprobări. Asta nu înseamnă că dacă urma acei pași îl asumam. Sunt foarte multe proiecte care vin spre universitate să le facem instituționale, dar unele nu sunt în prioritățile noastre. Asta nu înseamnă că nu au libertatea cei care le fac să le facă. (…) Și nu toate sunt asumate, chiar dacă respectă pașii respectivi. Există un consiliu director, un consiliu de administrație care aprobă astfel de proiecte de la început. Faptul că nu am o problemă (cu rezultatele – n.r.) nu înseamnă că le validez sau că le invalidez. Pur și simplu nu m-am aplecat asupra lor pentru că studiul nu e instituțional făcut. Eu ca rector când mă duc acasă ca persoană fizică sau ca părinte de elev să citesc ca lectură, asta e altceva. Dar ca rector nu am citit, nu m-am aplecat asupra lui și nu m-am implicat instituțional”, a concluzionat Pirtea.

Reacția ASPFC: Nu ne-am propus sa etichetăm școlile ca fiind corupte

Asociația Studenților din cadrul Facultății de Științe Politice susține în continuare rezultatele studiului prezentat de tion.ro, însă, la fel ca și luni, reafirmă faptul că acesta nu își propune să eticheteze școlile ca fiind corupte și nici nu poate fi o probă în instanță, însă, reprezentanții își exprimă mirarea vizavi de reacțiile avute acum, având în vedere că este pentru al doilea an consecutiv când acest studiu sociologic este realizat, iar rezultatele, în ambele ediții ale Școlii anticorupție, au fost similare.

„Acest studiu, realizat într-adevăr de ASPFC, pentru al doilea an consecutiv, se dorește să vină în sprijinul nostru, al organizatorilor acestui proiect, pentru a înțelege cât de bine percep elevii corupția în societate. Dar, în același timp, se dorește a fi un instrument util și pentru directorii școlilor implicate. Rezultatele similare obținute în cei doi ani demonstrează seriozitatea și grija cu care acest studiu este realizat. Nu ne-am propus să etichetăm școlile ca fiind corupte, rezultatele fiind interpretate pur statistic și neavând vreo relevanță în instanță. Ne-ar fi plăcut ca directorii de licee să fie prezenți atât la conferința de lansare, cât și la cea de încheiere, în invitația adresată lor fiind precizat faptul că vor fi prezentate concluziile acestui studiu. De asemenea, în perioada de promovare a proiectului, fiecare director a fost informat cu privire la toate activitățile ce vor fi desfășurate în cadrul acestuia, inclusiv realizarea acestui studiu sociologic. Nu vom renunța la acest studiu pe care îl considerăm extrem de util elevilor din Timișoara și care, conform formularelor de evaluare completate de liceenii implicați în cele două ediții ale Școlii anticorupție, este și una dintre activitățile preferate de aceștia. La edițiile următoare vom încerca să extindem acest sondaj atât în universități și chiar instituții publice, precum Primăria Timișoara sau Consiliul Județean Timiș”, a declarat, pentru tion.ro, Dana Țurcan, coordonatorul proiectului Școala anticorupție.

Timiș Online va continua să urmărească acest subiect, mai ales acum, când acesta a stârnit atâta agitație atât în rândul universitarilor, cât și profesorilor din Timișoara.