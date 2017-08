Consiliul Judetean Timis cauta chiriasi pentru spatiile din Bastion: Puteti deschide bar, restaurant sau agentie turistica

Spațiile din Bastion se vor închiria pe o perioadă de cinci ani. Consilierii județeni vor avea pe masă, la ședința de miercuri, 30 august, proiectul referitor la „aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spaţii și a Regulamentului privind amenajarea, exploatarea și întreținerea spațiilor din Bastionul Theresia”.

„Aprobăm în plenul din 30 august documentația, caietul de sarcini și raportul de evaluare. Licitația va porni de la prețul pe metru pătrat rezultat în urma raportului de evaluare. Este un preț acceptabil, raportat la piața actuală a chiriilor. Sunt convins că vom reuși să revigorăm activitatea în Bastionul Theresia. Este prețul de plecare, sunt convins că se vor prezenta firme interesate. Au venit deja scrisori de intenție, legate de închirierea spațiilor respective. Este o sumă în plus la bugetul județean, cu care putem gândi chiar să mergem mai departe cu dezvoltarea Bastionului. Am fost, cu cei de la Direcția Patrimoniu, într-o vizită acolo și există posibilitatea, pe perioada de vară, de dezvoltare a zonei de deasupra Bastionului, de a crea o zonă deosebită de cafenele și terase. Este în planul nostru pentru anul viitor”, a spus președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra.

Dacă spațiile vor fi închiriate chiar și cu suma minimă de pornire a licitației, CJ Timiș ar urma să încaseze lunar, din chirii, pe toate aceste spații, peste 47.000 de euro.

Vor fi scoase la licitație următoarele spații:

Corp A – spațiul A 5 – 222,09 mp + 57 mp teren aferent frontului

Corp A – spațiul A 6 – 211,65 mp + 54 mp teren aferent frontului

Corp B+C – spațiul B-C 7+1 – 379,27 mp + 168 mp teren aferent frontului

Corp C – spațiul C 6 – 384, 77 mp

Corp C – spațiul C 7 – 177, 88 mp + 90 mp teren aferent frontului

Corp E – spațiul E 1 – 440,05 mp + 88 mp teren aferent frontului

Sunt spații care pot avea ca destinație restaurant, bar și alte activități de servire a băuturilor, activități ale agențiilor turistice și tur-operatorilor, alte servicii de rezervare și asistență turistică, activități de creare și interpretare artistică.

Prețurile de pornire (fără TVA) pentru licitația publică sunt următoarele:

Spațiul 1 – 67,21 lei / mp / lună

Spațiul 2 – 65,4 lei / mp / lună

Spațiul 3 – 68,52 lei / mp / lună

Spațiul 4 – 67,34 lei / mp / lună

Spațiul 5 – 66,06 lei / mp / lună

Spațiul 6 – 66,3 lei / mp / lună

Se adaugă, la fiecare spațiu, tariful pentru utilizarea terenului aferent frontului spațiilor, care este de 128 lei/mp/lună, plus TVA.

Bastionul Theresia a fost reabilitat acum șapte ani, cu fonduri europene – 10 milioane de euro.