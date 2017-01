Concert de neratat: sZempol Offchestra da avantgart-electro-balkan party la Timisoara

Evenimentul va avea loc joi, 19 ianuarie, de la ora 22, în Daos.

Timișorenii vor avea ocazia să se bucure de o seară de neuitat în compania băieților de la sZempol Offchestra. Ce înseamnă această trupă? Ei bine este vorba despre un mix de jazz, balkan, techno, breakbeat, drum n bass și nu numai. Membrii trupei combină instrumentele electrice cu cele acustice și descriu formația ca fiind una teatro-disco-balcanică.

„Nimic și totul trebuie luat în serios în timpul unui concert. Oricum, ideea e că te fac să dansezi cât ai clipi. (…) Încă din 2007 sZempol s-a format într-un mod spontan, când câțiva prieteni au început să cânte împreună dintr-o simplă joacă. Datorită pasiunii și devotamentului lor, curând s-au găsit ,«jucându-se»’ în diferite orașe și festivaluri, ca: Sziget Festival (HU), Art Mozaic Festival (HU), Budapesta (HU), Munchen (DE), Theater Festival (Bern, Switzerland), Festivalul Peninsula (Targu Mureș), TIFF (Cluj Napoca), Etnorama (București), New Year’s Eve Celebration (Sfântu Gheorghe), Interetnic Festival (Sighișoara), FânFest (Roșia Montana), Sunspot Festival (Teleki Castle), Night Of Museums (Sfântu Gheorghe), Particles Intermedia Lab and Music Festival (Arad), kARTa Session (Sfântu Gheorghe), Zug.Zone (Cluj Napoca), Interferences International Theatre Festival (Cluj Napoca), Spot Festival (Carei) și multe altele”, au transmis organizatorii evenimentului.

În 2014, trupa, care este din Sfântu Gheorghe, a plecat în Ungaria și Elveția, câștigând tot mai mulți fani.

sZempol înseamnă: Magor Bocsárdi (voce, vioară, trompetă), Áron Ferencz (tobe, percuție), Álmos Gáspár (chitară, drâmbă) Bence Kónya Ütő aka küb_beat (electronica, sampler, clape, voce), Ákos Páll Gecse aka Beast (scratch, efecte, voce), Lehel Vitályos (bas), Csanád Bitai (mix) și András Rancz (visual, mapping, lumini).

După terminarea concertului, distracția va continua alături de küb_beat și Beast.

Prețul unui bilet la concert costă 20 de lei.