Clubul de handbal SCM Timisoara incheie un an excelent

SCM Politehnica Timişoara încheie anul 2016 cu veşti din cele mai bune. Început rău din cauza problemelor financiare, terminat excelent cu mândria antrenorului Peri Milosevic de cinci victorii din Cupa EHF, dar cu o singură înfrângere care a lăsat echipa în afara grupelor competiţiei, clubul pare să fie mulţumit de ceea ce a realizat.

„Anul acesta am avut un buget de aproximativ un milion de euro, aici incluzând componenta publică şi cea privată. Pentru anul viitor estimăm un buget asemănător, la acelaşi nivel de un milion. Este un buget bun, cu care putem face faţă cerinţelor, sunt doar trei sau patru cluburi care au un buget mai bun. Anul acesta a fost unul extrem de dificil. S-a început greu, au fost problemele de blocare a finanţării, au plecat câţiva jucători importanţi, au costat destul de mult transferurile, dar până la urmă s-a terminat bine. Am avut participarea în Europa, peste așteptări. Rămânem cu o frustrare mare, returul pierdut cu Ribnica”, a declarat Radu Ţoancă, şeful Sport Club Municipal, „mantaua de ploaie” găsită de primărie pentru salvarea financiară a sportului local.

Antrenorul Pero Milosevici e mai mult decât încântat de ceea ce a realizat la echipă, peste aşteptările sale iniţiale.

„În primul an am spus hai să intrăm in play-off. Să câștigăm meciurile de acasă, obiectivul era ca în anul următor cu câțiva jucători să atingem finala play-off-ului ligii și să ajungem apoi în Liga Campionilor. Nu e ușor, ai nevoie de un sponsor puternic. Nu credeam că vom lua bronzul în primul an. Eu vreau an de an să fac un pas înainte”, a declarat Pero Milosevic

Găurile fostei echipe, aproape integral acoperite

Fosta structură a clubului a lăsat în urmă o mulțime de datorii. Atunci când s-a făcut trecerea pe SCM, conducerea s-a angajat să rezolve această problemă. Iar conducerea a anunţat că în mare parte s-a rezolvat.

„Pot să vă anunţ că 85% situația financiară restantă cu jucătorii, pe care am avut în luna iulie e închisă. E o premisă favorabilă. Am purtat negocieri cu jucătorii, au înțeles situația. Mai avem un rest de 15% şi până în luna iunie a anului viitor îl vom plăti. Astfel încât atât datoriile față de jucători, cât și cele către stat să le închidem. Trebuie spus că aceste sume s-au plătit din surse private, pentru că nu se puteau acoperi de la buget. Vreau să le mulţumesc sponsorilor privaţi că ne-au înţeles.”, a declarat Ioan-Silviu Doboși, şeful organizaţiei Politehnicii care e parte din club.

O altă veste bună e că SCM-ul de handbal a reuşit să semneze prelungirea contractelor cu trei dintre principalii jucători. Este vorba despre Cristi Fenici, Vuk Milosevic și Andrei Păiuș. „Vă anunţ prelungirea a trei contracte. E vorba de coloana echipei, cum spune Pero: Fenici, Păiuș și Vuk, până în 2019”, a declarat managerul sportiv al clubului, Dan Dumitru.