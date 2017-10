Chiajna face o noua victima la Timisoara. ACS Poli e invinsa cu un clar 3 – 0

Conform declaraţiilor antrenorului Ionuţ Popa, care a spus că o înfrângere cu Chiajna scoate echipa din obiectivul de play-off, acum formaţia alb-violetă ar trebui să se gândească la un alt scop al sezonului, Cupa României, deci meciul cu ASU Politehnica ar trebui să devină prioritar. Revenind la lucruri serioase şi fiind realişti, ACS Poli este departe de a pierde orice obiectiv, chiar dacă luni seara a fost învinsă cu scor de neprezentare de o Concordia Chiajna reînviată după un start de sezon prost. În faţă mai e jumătate de campionat şi nimeni nu poate estima nici pe departe ce se va întâmpla în clasament.

Jocul timişorenilor nu a strălucit, dar nu a fost nici unul slab, din păcate a fost plin de greşeli şi indecizie. Echipa a fost condusă, a fost aproape să egaleze, dar a mai primit două goluri în partea a doua. Dacă până acum se vorbea de lipsa atacanților la echipă, acum se vorbește și despre apărarea slabă, pentru că sunt accidentaţi Cânu şi o grămadă de tineri care oricum nu erau titulari. Cert este că oaspeţii au speculat la maxim indecizia din careul timişorean şi au valorificat cele mai bune ocazii avute. Gazdele au încasat trei goluri şi acum nu mai pot da vina decât pe central pentru că nu le-ar fi acordat un eventual penalti la 1 – 0, care, eventual, ar fi putut duce la egalare şi schimba soarta jocului.

Scorul a fost deschis în minutul 28, atunci când Bumba a driblat în careul timişorean şi a trimis în gol printre picioarele lui Curileac, la o fază în care apărarea gazdă era ca şi inexistentă. Ocaziile se împart în următoarele minute, cu o ACS Poli mai insistentă în ultimele minute ale reprizei. În minutul 40 Doman are golul la îndemână, dar lovitura sa cu capul nimereşte bara porţii adverse. Nu trec decât câteva minute şi urmează un şut năprasnic al lui Vaşvari, portarul Carpaco respinge în faţă, dar Doman din poziţie ideală trage tot în portarul advers. La pauză se intră cu 0 – 1.

Primul gol al reprizei secunde vine în minutul 49, autor e Bawab, dar reuşita oaspeţilor este anulată, pe drept, pentru ofsaid. Faza avea să fie doar un avertisment pentru ce va urma pe final de meci. Timişoara se aruncă în atac, fără a fi în situaţia de a înscrie, iar Concordia joacă bine faza contraatacului. Şi marchează! Chiar de două ori, prima dată în minutul 80, prin acelaşi Bumba, care marchează cu un şut de la marginea careului. Nu trec decât trei minute şi Batin o mai bagă o dată în aţe, din centrarea lui Grădinaru, de pe partea dreaptă.

Scor final 3 – 0 şi Timişoara încasează cea mai drastică înfrângere înfrângere de acasă.

Ion Moldovan, antrenor Concordia Chiajna: Timişoara merită mult mai mult decât i se oferă în acest moment

„Este o seară frumoasă pentru noi, e a patra victorie, cu o echipă care ne-a pus mari probleme, mai ales după primul gol. Prin golurile de excepţie ale lui Bumba am făcut să fie o singură echipă pe teren pe final. Nu ne gândim la play-off, vrem să ne gândim la fiecare meci pe rând. Evoluţia bună se datorează calităţii jucătorilor şi încrederii pe care le-am acordat-o. Poli a pierdut definitiv meciul când a început să joace poziţional, nu le-am acordat spaţiile de care aveau nevoie. Eu cred în capacitatea lui Ionuţ Popa de a reface jocul echipei, Timişoara merită mult mai mult decât i se oferă în acest moment”, a declarat Ion Moldovan.

Ionuţ Popa, antrenor ACS Poli Timişoara: Jucătorii, ei au vrut, dar nu au putut

„Nu mă gândesc la ce să mai spun, pentru că la 3 – 0 nu mai ai ce să spui. Jucătorii, ei au vrut, dar nu au putut. Nu am reuşit să intrăm în joc când trebuia. Am avut 11 metri şi cred că jocul se schimba dacă marcam atunci. Nu mai mai văzut de mult o echipă aşa de norocoasă. Prima repriză trebuia să le dăm vreo trei goluri. Problema este la noi, cu echipa cu lotul, am avertizat şi conducerea şi nu se face nimic. Nu vom obţine rezultate dacă nu se schimbă ceva la echipă, legat de componenţa lotului, dacă nu se rezolvă. Noi încercăm, nu avem ce să reproşăm nimic nimănui, nici conducerii. Nici primele de anul trecut nu le-au primit. Croitoru a avut o ieşire de comportament, la meciul cu CFR Cluj, conducerea a decis suspendarea lui, el poate intra în lot. Bianconi e sub limita primei ligi. Nu e uşor, ne plângem şi încercăm să evităm retrogradarea. Nu e problema mea dacă primarul schimbă antrenorul, dacă mă dă afară prin SMS, eu am contract până în vară. Când am câştigat cinci meciuri la rând nu am verificat telefonul, nu cred că o fac acum după două – trei meciuri”, a declarat Ionuț Popa.