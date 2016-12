Cele mai tari 15 albume ale anului 2016

15. A Moon Shaped Pool – Radiohead

În mai 2016, Radiohead a lansat cel de-al nouălea album de studio. „A Moon Shaped Pool” s-a bucurat de vânzări foarte bune online, iar materialul discografic a rămas în topuri luni bune după lansare. Albumul a fost descris ca fiind unul „art rock” și conține 11 piese. „A moon Shaped Pool” a primit aprecieri din partea celor mai multe publicații printre care se numără: Time, NME, Rolling Stone, The A.V. Club și nu numai. Albumul costă aproximativ 10 euro.

14. Suicide Squad: The Album

„Suicide Squad” a intrat în topul filmelor cu cele mai mari vânzări pentru anul 2016, așa că nu este surprinzători că muzica peliculei a intrat și ea în topuri. Concret, conform Billboard, coloana sonoră a „Suicide Squad” este pe locul 14 în topul celor mai bine vândute albume ale lui 2016. Pe album se regăsesc piese ale unor artiști precum: Eminem, Skrillex, Panic! At the Disco, War sau Kevin Gates. Prețul „Suicide Squad: The Album” este aproximativ 10 euro.

13. Death of a Bachelor – Panic! At the Disco

Panic! At the Disco a lansat în luna ianuarie a lui 2016 albumul „Death of a Bachelor”. Cel de-al cincilea material de studio a primit critici mixte din partea experților, dar pare că a fost mult mai apreciat de public. „Death of a Bachelor” conține 11 piese. Printre ele se numără și „LA Devotee”, melodie în al cărei videoclip joacă și Noah Schnapp (Will) din celebrul serial „Stranger Things”. Dacă vreți să cumpărați albumul, acesta se găsește online și costă aproximativ 8 euro.

12. Anti – Rihanna

Cel de-al optulea album de sudio al Rihannei, lansat în ianuarie 2016, nu a dezamăgit nici fanii, nici criticii. NME, Vice sau Rolling Stone sunt doar câteva dintre publicațiile care au oferit albumului „Anti” o notă peste medie. Materialul discografic conține 13 piese. Albumul costă aproximativ 12 euro, în timp ce ediția Deluxe are un preț de 14 euro.

11. A Head Full of Dreams – Coldplay

Coldplay a lansat, în decembrie 2015, cel de-al șaptelea album de studio al trupei. Albumul a fost primit foarte bine, cu review-uri peste medie din partea NME, AllMusic, The Guardian și nu numai. Printre cele 11 piese de pe „A Head Full of Dreams”se numără „Adventure of a Lifetime”, piesă care s-a transformat într-un adevărat imn al verii. Materialul discografic costă aproximativ 8 euro.

10. Blonde – Frank Ocean

Spre finalul lunii august a acestui an, Frank Ocean și-a lansat cel de-al doilea material discografic. Este vorba despre „Blonde”, care conține 17 melodii. Albumul costă în jur de 10 euro.

9. Made in the A.M. – One Direction

Boyband-ul creat cu ani în urmă în cadrul emisiunii The X Factor (UK). „Made in the A.M.” este cel de-al cincilea album al băieților, dar este foarte posibil să fie și ultimul pentru viitorul apropiat. După ce au lansat materialul discografic, la finalul lui 2015, membrii grupului au anunțat că nu vor reveni prea curând în fața fanilor. Indiferent de viitorul trupei, „Made in the A.M.” a fost primit foarte bine de fani și costă 15 euro.

8. The Very Best of Prince – Prince

Albumul „The Very Best of Prince” a fost lansat în 2001, însă, o dată cu trecerea în neființă a legendarului artist, materialul a revenit în atenția publicului. Prince a decedat în aprilie 2016, la vârsta de doar 57 de ani. „The Very Best of Prince” conține 17 melodii printre care „I wanna be your lover”, „Purple Rain” sau „Little Red Corvette”. Albumul poate fi cumpărat online și costă 13 euro.

7. Hamilton: An American Musical

Celebrul spectacol de musical „Hamilton” s-a bucurat de un succes fantastic pe Broadway, iar vestea despre show-ul lui Lin-Manuel Miranda a călătorit în toată lumea. Musicalul a ajuns pe Broadway în vara lui 2015, iar albumul „Hamilton: Am American Musical” costă aproximativ 20 de euro.

6. Blurryface – twenty one pilots

„Blurryface” este situat pe locul șase în topul Billboard al celor mai vândute albume ale anului. Materialul discografic a rămas în topul vânzărilor timp de luni de zile, el fiind lansat în mai 2015. „Blurryface” este cel de-al patrulea album de studio al duoului tweny one pilots, criticii oferind note peste medie pentru materialul discografic. „Blurryface” are 14 piese și costă 6 euro.

5. Traveller – Chris Stapleton

Pe locul cinci apare „Traveller”, un album country. Acesta este primul material discografic a lui Chris Stapleton, lansat la jumătatea anului 2015. „Traveller” costă 10 euro.

4. Purpose – Justin Bieber

Canadianul Justin Bieber a lansat la finalul lui 2015 un nou material discografic. Este vorba despre „Purpose”, care s-a bucurat de foarte mult succes în rândul fanilor artistului. Așa se face că a ajuns și în topul Billboard. Albumul conține 14 piese, printre care: „What do you mean?” sau „Sorry”. „Purpose” costă 12 euro.

3. Lemonade – Beyonce

Cel de-al șaselea album discografic al lui Beyonce a fost lansat în aprilie 2016, fiind unul dintre cele mai anticipate albume ale anului. „Lemonade” a urcat rapid în topuri și a primit o mulțime de nominalizări la diferite premii. Albumul conține 13 piese și costă 18 euro.

2. Views – Drake

În aprilie 2016 rapper-ul canadian Drake a scos pe piață cel de-al patrulea album de studio. „Views”, de pe care face parte și celebra piesă „Hotline Bling”, are în total 20 de piese. Albumul a primit review-uri mixte, dar se pare că fanii lui Drake au fost mult mai încântați de material decât criticii. „Views” costă aproximativ 8 euro.

1. 25 – Adele

Așa cum era de așteptat, cel mai bine vândut album al anului poartă semnătura britanicei Adele. „25”, al treilea album scos pe piață de artistă a primit aprecieri atât din partea publicului, cât și din partea criticilor. Lansat la finalul lui 2015, „25” a rămas în fruntea topurilor până în prezent. Materialul discografic conține 11 piese printre care și „Hello”, „Send my love” sau „When we were young”. Albumul costă 11 euro.

