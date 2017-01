Cele mai anticipate pelicule ale lui 2017

1. Beauty and the Beast

Celebrul desen animat Disney va fi adus la viață în 2017. Pelicula „live-action” va ajunge pe marile ecrane la primăvară, fiind deja unul dintre cele mai mediatizate filme. Producția are toate șansele să devină un succes, mai ales că din distribuție fac parte nume importante precum Emma Watson, Dan Stevens sau Luke Evans. Producțiile „live-action” realizate de Disney au avut parte de critici mixte. Spre exemplu, în cazul filmului „Maleficent” încasările au fost mult sub așteptări. Pe de altă parte, în cazul „Cărții junglei” lucrurile au stat cu totul altfel, producția fiind în topul Box Office-ului mondial pentru anul 2016. Deocamdată, „Frumoasa și Bestia” se bucură de foarte multă atenție din partea presei și a fanilor, motiv pentru care filmul se numără printre cele mai anticipate producții ale lui 2017.

2. Blade Runner 2

La mai bine de 30 de ani de la lansarea originalului, „Blade Runner 2” se anunță a fi unul dintre marile filme ale anului 2017. Nu numai că Harrison Ford, care a jucat și în producția originală, a revenit în proiect, dar alături de el vor mai juca și Ryan Gosling, Dave Bautista, Robin Wright, Ana de Armas, Jared Leto și nu numai. Filmul va ajunge în cinematografe abia în luna octombrie a anului viitor, iar fanii peliculei speră ca așteptarea să merite. Pe de altă parte există unii critici care susțin că indiferent de cât de bine făcut va fi „Blade Runner 2” acesta nu se va putea compara cu originalul din 1982.

3. Star Wars Episode VIII

E clar că atunci când vine vorba despre seria Star Wars vorbim despre producții mult anticipate. Astfel, după succesul din 2015, când în cinematografe a ajuns „Star Wars: The Force Awakens”, fanii seriei, dar și criticii așteaptă nerăbdători noua peliculă. Surprinzător este însă faptul că de data aceasta Harrison Ford va lipsi din distribuție. „Star Wars Episode VIII” va ajunge în cinematografe în decembrie 2017.

4. Guardians of the Galaxy Vol. 2

După succesul din 2014, an în care cinefilii au putut să se bucure de „Guardians of the Galaxy”, seria revine cu a doua parte. Fanii mai au însă de așteptat până în luna mai a anului 2017 pentru a putea reintra în universul „Guardians of the Galaxy”. Din distribuția noii pelicule fac parte nume precum Chris Pratt, Kurt Russell, Karen Gillan, Zoe Saldana și nu numai.

5. Despicable me 3

Anul 2016 a fost unul extrem de bun pentru animații, iar 2017 este așteptat să aducă la fel de mult succes acestui tip de filme. Astfel, printre cele mai anticipate producții ale anului viitor se numără și „Despicable me 3”. Seria „Despicable me” s-a bucurat de succes atât în rândul copiilor, cât și al adulților, iar fanii vor putea să vadă noile aventuri ale lui Gru și ale minionilor. Printre actorii care-și vor împrumuta vocile pentru film se numără Kristen Wiig, Steve Carell și Russell Brand. Noul film va ajunge în cinematografe în luna iunie.

6. Transformers: The Last Knight

Este una dintre cele mai populare serii de la Hollywood, iar în 2017 revine pe marele ecran. Vorbim despre noul film „Transformers” care va ajunge în cinematografe în luna octombrie a anului viitor. Printre cei care vor juca în peliculă se numără Anthony Hopkins, Mark Wahlberg, John Goodman, Stanley Tucci sau Josh Duhamel.

7. Pirates of the Caribbean: Dead Man Tell No Tales

Seria „Pirații din Caraibe” continuă. Jack Sparrow se pregătește pentru noi aventuri, iar fanii abia așteaptă să vadă ce le rezervă noul film. Alături de Johnny Depp, vor mai juca Orlando Bloom, Javier Bardem, Kaya Scodelario și alții. Mai mult, se pare că legendarul Paul McCartney va avea un rol în noua producție. Cei care s-au îndrăgostit de celebra serie mai au însă de așteptat până în aprilie 2017 pentru a vedea noul „episod”.

8. Fast 8

Seria filmelor „Fast and Furious” va continua și în anul 2017. Noua peliculă se numește „Fast 8” și așa cum sugerează și titlul este cel de-al optulea film al seriei. Producția va avea parte de o distribuție plină de nume mari printre care se numără Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Vin Diesel, Kurt Russell, Helen Mirren, Michelle Rodriguez și Ludacris. Pelicula face deja furori în rândul celor care s-au îndrăgostit de proiectul „Fast and Furios”. Filmul ajunge în cinematografe în aprilie 2017.

9. Resident Evil: The Final Chapter

Există vești bune și pentru fanii Resident Evil care se vor putea bucura de noul film din serie chiar la începutul anului 2017. Pelicula este programată să ajungă în cinematografe în luna ianuarie, iar pe marele ecran se vor afla Mila Jovovich, Ali Larter, Ruby Rose, Shawn Roberts și nu numai.

10. Spider-Man: Homecoming

Îndrăgitul Spider-Man revine pe marile ecrane și în 2017. De data aceasta fanii super-eroului vor putea să urmărească aventurile tânărului Peter Parker, care-și descoperă noua identitate. Printre cei care vor juca în film se numără Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei și Michael Keaton. Pelicula va ajunge în cinematografe în luna iulie a anului viitor.