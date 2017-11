Bugetul Timisoarei scade din cauza noului Cod Fiscal. S-ar putea taia si din gratuitati

Nicolae Robu spune că așteaptă să vadă exact cum va trece ordonanța care modifică Codul Fiscal de parlament. Per total însă, bugetul Timișoarei ar urma să fie redus cu 33 de milioane de euro în anul 2019.

Vă reamintim, liberalii au anunțat deja proteste de stradă, luni seară, anunțând că nu sunt de acord cu deciziile luate de guvern.

Liberalii ies sa protesteze in fata Prefecturii Timis Membrii și simpatizanții PNL Timiș vor ieși, luni seara, în fața Prefecturii Timiș pentru a protesta împotriva Guvernului PSD. PNL Timiș a anunțat că organizează un protest, luni, de la ora 18, în fața Prefecturii Timiș. Momentul coincide cu citirea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Tudose... Citește articolul

„Nu am făcut încă bugetul. Stau calm, aştept să văd pe ce mă pot baza. Încă sper că va intra ordonanţa de urgenţă la aprobare în parlament şi se va aduce acea corecţie despre care eu tot vorbesc. Încă o dată, eu nu contest în bloc prevederile acestei ordonanţe. Ca liberal, nu am cum să fiu împotriva reducerii impozitului pe venit de la 16% la 10%, numai că această măsură a reducerii impozitului pe venit ar fi trebuit să fie însoţită de creşterea cotei părţi din impozitul colectat pe raza unităţii teritoriale care rămâne la primării. (…) Care e noutatea pe care am aflat-o de la primarul Iașiului, Mihai Chirica, membru PSD, dar un om pe care îl văd raţional în abordări. Este o hotărâre de guvern din 2017, care prevede că impozitul pe venit rămâne în totalitatea sa la autorităţile publice locale”, ne-a declarat primarul Timișoarei.

Robu spune că nu știe cum va echilibra bugetul, mai ales în condițiile în care, recent, au fost mărite salariile funcționarilor publici. Poate fi vorba de mai puține gratuități pentru timișoreni. Vă reamintim, municipalitatea plătește subvenții consistente la RATT și la Colterm.

„Nu mă pronunț încă asupra posibilității de a renunța la unele gratuități pe care le acordă, în acest moment, Primăria Timișoara. Voi analiza totul când voi elabora proiectul de buget. Eu mai sper că ordonanța va suferi corecțiile de rigoare în parlament. Cum se contrazice guvernul pe el însuși? În urmă cu câteva luni, spunea că toți banii rămân la autoritățile publice locale și acum. În cazul Timișoarei, vor fi cu 33 milioane de euro mai puțin anual. Asta, în condițiile în care fondurile europene pe Axa 4 a POR, pentru Timișoara, pe șapte ani, sunt 54 de milioane de euro. Noi pierdem 33 milioane de euro la bugetul local în fiecare an! E normal așa ceva? Poate să vină domnul Tudose să se uite în ochii mei și să-mi spună «Da, domnul primar, este normal»? Nu cred”, a precizat Robu.

Unii primari sunt deciși să atace în instanță ordonanța de urgență care vizează mai multe modificări fiscale care afectează dur bugetele administrațiilor publice locale.