Bicicletele VeloTM, tot mai periculoase: Fara frane si intr-o stare deplorabila

Un cititor tion.ro ne-a sesizat despre halul în care au ajuns unele biciclete cumpărate cu fonduri europene. A postat un video pe Facebook, iar sesizare a ajuns și la primarul Nicolae Robu. Acesta nu a văzut-o însă.

„Vrei să călătorești ecologic și gratuit într-o seară plăcută de septembrie în Timișoara? Mai gândește-te și la siguranța ta și a celor din jur! Nu am îndrăznit să ne atingem de schimbător, una dintre frâne nu funcționa deloc, frâna spate prindea la capătul cursei doar foarte ușor, nicio lumină funcțională, toate tablele de pe bicicletă îndoite. Stația din Mărăști, plină de biciclete cu lanțul căzut sau cu pană – offline, am luat o bicicletă de la Facultatea de Mecanică în ideea de a ajunge la Spitalul Județean, era doar una cu lanțul rupt și aceasta (cea din video) cu problemele menționate mai sus. La capătul cursei am găsit stația offline. Apel la 0800.410.415, cu o seninătate caracteristică românilor ni s-a spus că stația este offline de câteva ore, că ne roagă să ne îndreptăm către alta. Am ales stația AEM, după ce am primit confirmarea că este disponibilă și că putem să ne scăpăm de pericolul pe două roți. Nu, nu sunt dispus să fac un ocol de doi-trei kilometri, din care unul pe jos, pentru a ajunge la destinație, doar pentru că RATT (n.r. actuala STPT) nu este capabilă să-și facă treaba. Timiș Online tion.ro, Nicolae Robu, Cătălin Iapă – dăm de veste în țară că am cheltuit bani europeni și nu suntem în stare să asigurăm mentenanța unui proiect pe bani europeni?”, a scris cititorul nostru pe Facebook.

Alături de text, pe pagina Public Transport Timișoara a fost făcut public și un video care arată cum se pedalează cu una dintre bicicletele de închiriat din stațiile mijloacelor de transport în comun.

Video: Facebook/Public Transport Timișoara

Primarul Nicolae Robu ne-a mărturisit că nu a apucat să vadă sesizarea și că va transmite șefului Societății de Transport Public Timișoara, Ioan Goia, să se ocupe de întreținerea celor 300 de biciclete cumpărate cu fonduri europene.

Anul trecut, directorul fostei RATT spunea că vinovați pentru distrugerea vehiculelor pe două roți sunt chiar bicicliștii, care nu au grijă de ele.

„Am avut cazuri foarte multe de distrugeri. S-au distrus apărătoare, șezuturile de biciclete, au dat cu picioarele în ele și le-au distrus, s-au furat soneriile. Cred că tinerii sunt mai teribiliști și când prind ceva în mână se joacă. Văd și cum le exploatează. Când lasă un tânăr și mergem să ridicăm bicicleta, are probleme: de la spițe îndoite, rupte, sărite. Sare peste tot cu ea, circulă în alt regim, nu în regim de agrement sau de transport, sare peste borduri. Treptat s-au obișnuit oamenii, i-am urmărit ce fac, i-am somat, avem CNP-urile lor, îi amenințăm cu imputațiile. Până acum nu a fost pus nimeni să plătească reparații”, ne spunea Goia în primăvara lui 2016.

Valoarea totală a proiectului implementat de municipalitate cu fonduri de la UE s-a ridicat la 7,5 milioane de lei.