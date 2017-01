BC SCM Timisoara reia campionatul acasa cu Steaua si un nou american pe banca

Cristi Bota, cel care a preluat postul de antrenor admite că Steaua vine la Timişoara din postura de favorită.

„Ne aşteaptă un meci dificil cu liderul, vom întâlni o echipă competitivă, cu o calitate individuală foarte bună a jucătorilor. Sper la un suflu nou în joc, la o replică mai bună din partea noastră. Steaua e favorită, dar noi o să încercăm sî producem surpriza. Se modifică şi stilul de joc al echipei prin prezenţa în lot a celor trei americani”, a declarat Bota.

Alături de el se va afla şi cel mai noi transfer al echipei, este vorba despre americanul Jodie Flowers. Afectat de o accidentare, el nu este încă la capacitate maximă, dar spune că s-a adaptat bine la Timişoara. Ela fost dublu campion al României cu ASU Ploieşti, formaţie dispărută din baschetul autohton.

„Sunt cât de bine se poate, sunt mulţumit deocamdată. După accidentarea suferită am fost în State şi am lucrat cu medici de acolo. În ultimele luni am fost împreună cu foştii meci colegi baschetbalişti de la echipele profesioniste, cu care m-am antrenat. Am avut mai multe oferte, dar am ales Timişoara. Am văzut ce s-a întâmplat la Ploieşti, am jucat acolo, se întâmplă. Mergem mai departe, asta e…”, a declarat noul jucător al timişorenilor, Jodie Flowers.

Venit pentru a acoperi rapid lipsa unui antrenor, după ce Nenad Mandic a plecat supărat şi brusc de la BCT, Cristi Bota spune că este fericit că poate ajuta echipa, atât timp cât va mai fi pe post. De asemenea, el spune că speră că va fi consultat atunci când se vor stabili şi schimbări de lot, aceasta după ce Mandic nu a fost întrebat de conducerea clubului atunci când s-au făcut schimbări.

„Eu am acceptat cu bucurie propunerea conducerii, e treaba mea să ajut cât de mult pot să meargă lucrurile. Mandic nu şi-a luat la revedere de la echipă, a plecat supărat. Mă aşteptam să fie daţi afară jucători. Bănuiesc că voi fi consultat dacă se vor face schimbări la echipă, eu nu mă supăr am obiective mari. Dacă trebuie voi pleca şi eu cu capul sus”, a mai declarat Bota.