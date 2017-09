Baricada buclucasa de pe Martirilor ar putea ramane in peisaj. Primarul o vrea oricum estetizata

Potrivit primarului Nicolae Robu, șeful firmei contractate de primărie să extindă Calea Martirilor dă asigurări că lucrările vor fi gata până la venirea iernii.

„Pe Calea Martirilor se lucrează serios, aș spune. Am vorbit cu șeful firmei Superconstruct, mi-a reiterat promisiunea că totul va fi gata până la venirea iernii. Am hotărât să se lucreze acum la schimbarea rețelei de gaz în intersecția Calea Martirilor – Mareșal Prezan și vom lua ulterior decizia dacă mutăm în subteran conductele de termoficare care trec prin acea poartă. Acea poartă poate fi estetizată să arate în maniera în care arată poarta realizată pe Calea Aradului și pe Calea Lugojului. Deci, există și varianta să nu mai îngropăm rețelele. Era prevăzut ca în 2018 să fie schimbată rețeaua de gaz, întrucât are vechimea de peste 30 de ani și atunci i-am rugat pe cei de la Gaz să o mute acum. Ei au fost pe teren, o termină în cel mult două săptămâni”, a anunțat, marți, edilul-șef.

Vă reamintim, în urmă cu câteva zile s-a întrunit un comandament la primărie, pentru a discuta despre soarta baricadei care maschează magistrala Colterm și rețeaua de apă. Pentru că reprezentanții societății de termoficare se pregătesc să dea drumul la încălzire de la 1 octombrie, lucrările de demolare a construcției uriașe și de mutare a rețelelor în subteran puteau fi amânate până la primăvară. Robu anunță însă acum că s-ar putea ca baricada să rămână în picioare, dar ar fi nevoie de „estetizare”.