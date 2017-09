Baricada buclucasa de pe Martirilor ar putea disparea abia la primavara

Potrivit primarului Nicolae Robu, pe șantierul de pe Calea Martirilor s-au făcut progrese importante, lucrările la carosabil de pe tronsonul Mureș – Mareșal Constantin Prezan fiind destul de avansate. Odată cu lucrările de modernizare a Căii Girocului ar fi trebuit să fie demolată și baricada de la intersecția Martirilor cu Mareșal Constantin Prezan, respectiv Mareșal Alexandru Averescu, adică fosta stradă Lidia.

„Problema s-a retrâns la intersecția Mareșal Prezan cu Calea Martirilor, unde, ca să desființăm acea poartă care maschează rețeaua de termoficare, trebuie dusă rețeaua în subteran. Ca s-o ducem în subteran, trebuie mutată rețeaua de gaz. Am vorbit cu cei de la gaz și ei s-au arătat constructivi, dar deocamdată nu s-a întâmplat nimic. Am vorbit cu domnul director Culiță Chiș (n.r. șeful Direcției Edilitare din primărie) să organizeze un comandament cu toți cei implicați – Colterm, E.ON Gaz și Superconstruct –, să vedem ce-i de făcut ca rapid să rezolvăm această problemă și E.ON să-și facă o prioritate pentru a muta acea porțiune”, spunea Robu zilele trecute.

Comandamentul a avut loc, însă cei implicați n-au ieșit prea optimiști de acolo. Soluția ar fi ca rețeaua de gaz, care este deja în subteran, să fie mutată și mai jos, pentru a face loc și conductelor Aquatim, dar și magistralei Colterm, care leagă CET Sud de centrul orașului.

Varianta ideală este ca baricada să fie demolată, iar rețelele de utilități mutate până la închiderea șantierului de pe Martirilor, însă este cam greu de crezut că se va întâmpla așa. Din ce cauză? Reprezentanții Colterm au anunțat deja că se pregătesc să furnizeze căldură de la 1 octombrie. În condițiile în care nu se găsește o soluție tehnică, pentru ca mutarea magistralei să fie făcută cât mai repede, specialiștii societății de termoficare și-ar putea amâna lucrările până la închiderea sezonului de încălzire 2017-2018, adică până în primăvară. Asta ar însemna spargerea asfaltului care se toarnă acum pe Martirilor.

„Când se va lucra acolo se va opri traficul pe porțiunea de la Mareșal Prezan până la strada Mureș. Eu cred că lucrarea se poate face în câteva zile, cel mult o săptămână, se sapă la cinci-șase metri adâncime, sunt niște normative ca să introduci această conductă principală, și de gaz, și de termoficare. Trebuie să asiguri un anumit suport”, a mai spus Robu.

Rămâne de văzut dacă săptămâna viitoare va fi găsită vreo soluție tehnică pentru baricada buclucașă și dacă lucrările s-ar putea face pentru ca magistrala Colterm să poată fi folosită în condiții normale de la 1 octombrie, când societatea de termoficare este pregătită să pornească robinetul de căldură.

