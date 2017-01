Barbat lasat fara buletin, dupa ce politistii de frontiera i-au incurcat actele, in Vama Cenad

Marius Marina are 41 de ani, locuiește în Orțișoara și este șofer profesionist la o firmă de transporturi. Luni seară a plecat în cursă spre Padova, pentru a transporta marfă cu microbuzul. A ajuns în Vama Cenad, le-a dat actele polițiștilor români la control și a coborât pentru verificarea mașinii.

„Când am ajuns în vamă eram doar eu, iar în fața mea era o mașină cu numere de Anglia. Șoferul a dat actele, a trecut de controlul românilor și a ajuns la cel maghiar. Am dat și eu actele polițiștilor, am coborât să deschid mașina să facă verificările. Polițiștii români nu mi-au dat mie actele ci le-au dat direct polițiștilor de frontieră unguri. Între timp, cel din față și-a primit actele și a plecat, iar eu am ajuns la rând la controlul celor din Ungaria. Polițiștii de frontieră maghiari mi-au dat un buletin, dar cum aveam celelalte acte pentru transport în mână nu m-am uitat ce scrie pe el. L-am băgat în buzunar, le-am arătat mașina și ce mai trebuia și am plecat. Norocul meu că am oprit după 50 de metri în parcarea de la ieșirea din vamă că altfel cine știe ce se întâmpla. Am oprit să completez foaia de parcurs și am zis să pun buletinul la loc. Atunci am văzut că era altul. Mi-au dat buletinul celui care a fost în fața mea, iar el l-a primit pe al meu. Dacă nu observam, plecam spre Padova, iar la un moment dat îmi cerea un polițist actele. Ce făceam, îi dădeam buletinul altei persoane?”, povestește Marius Marina.

Tânărul care a primit și el documentul greșit nu și-a dat seama și a plecat mai departe, spre Anglia. Este un cetățean român cu domiciliu în Gorj, care locuiește în Regatul Unit. Șoferul din Timiș și-a dat seama imediat ce s-a întâmplat și s-a întors în Vamă pentru a le cere polițiștilor să îndrepte greșeala.

„Când m-am întors m-au băgat ei în țară. Nu mai aveam actul de identitate. Au dat telefoane la poliția autostrăzi să îl oprească pe cel la care era buletinul meu, dar nu l-au mai prins. Omul s-a dus. Nu mai puteam să-mi continui cursa, cum nu aveam acte, m-am întors la firmă să transfer marfa unui alt coleg. Acum nu știu ce să fac. Nu mai pot lucra, serviciul meu presupune să ies din țară și nu mai pot. Mi-a spus un polițist să nu fac valuri că și-ar putea pierde locul de muncă. Eu dacă nu plec în cursă nu primesc bani, am pierdut două curse pentru că miercuri ar fi trebuit să mai plec o dată”, povestește Marius.

Bărbatul s-a întors marți în vamă și a cerut din nou ajutorul polițiștilor. Aceștia au trimis un echipaj de poliție națională la adresa din Gorj a celuilalt șofer rămas fără acte. Vor să facă rost de numărul lui de telefon pentru a face schimb de documente prin poștă.