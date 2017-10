AZUR subsidiar al grupului american ICC Industries angajeaza operatori mase plastice

Se ofera:

 Contract de munca pe perioada nedeterminata

 1800 salariul brut (1300 net)

 Prima de productie de 40 lei net /zi in conditiile depasirii normei cu 10 % ~880 lei net /luna

 Prima de prezenta 100 Ron net

 Prima de week-end 100 Ron net + plata ore suplimentare cu 75%

 Spor de noapte 25%

 Tichete de masa

TOTAL LUNA VENIT NET (IN MANA) ~ 3.000 RON NET

In plus se mai acorda

 Prima de Paste, Craciun, 8 Martie

 Prima de vacanta 550 Ron net

 Prima de recomandare de pana la 500 Ron net

 Asigurare sanatate / Decont transport / Abonament la sport

 Alte beneficii conform Contractului Colectiv de Munca

Persoanele interesate pot veni direct la sediul firmei situat pe Bd Constructorilor Nr 1-3

in fiecare zi intre orele 08.00 si 16.00

Pentru detalii suplimentare poti telefona la la numarul 0726.131.647 sau trimite un mail la recrutare@azur.ro