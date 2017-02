Azur SA angajeaza personal in domeniul productie

AZUR SA ANGAJEAZA

personal in urmatoarele domenii

PRODUCTIE

Operatori presare mase plastice

Cerinte

– studii: scoala profesionala sau liceu

– disponibilitate pentru munca in 3

schimburi

– experienta in activitatea de productie

– dexteritate –se lucreaza la norma

Operatori pentru sinteza chimica Rasini

Cerinte

– diploma calificare in domeniul chimiei sau

studii medii tehnice

– disponibilitate pentru munca in 3 schimburi

– seriozitate si responsabilitate

– experienta obligatori in productie (de preferat

in schimburi)

Operatori productie Vopsele

Cerinte

– studii medii sau scoala profesionala absolvite

– seriozitate si responsabilitate

– rezistenta la efort fizic

LOGISTICA

Manipulant marfuri

Cerinte

– experienta ca manipulant marfuri intr-un depozit

– persoana ordonata, atenta

– disponibilitate pentru efort fizic indelungat

– acuitate vizuala

MENTENANTA

Electrician de intretinere si reparatii

Cerinte

-liceu / scoala profesionala in domeniu

– experienta minim 3 ani

– apt pentru a lucra la inaltime

– nu se lucreaza in schimburi

SALARIILE oferite sunt unele din cele mai competitive din piata la care se adauga o

serie de beneficii non-financiare (decont transport RATT si interurban/ asigurari

medicale/ abonamente sportive, tichete de masa, prime de sarbatori si de vacanta etc)

CEI INTERSATI sunt rugati sa se prezinte la sediul firmei AZUR situat in Timisoara

pe Bd. Constructorilor nr 1-3

sau sa trimita un CV pe adresa de mail recrutare@azur.ro