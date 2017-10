Art Papel Group SRL recruteaza barbati si femei pentru urmatoarele posturi: muncitori calificati si necalificati.

Cerinte:

-pregatirea profesionala constituie un avantaj

-seriozitate

-responsabilitate pentru lucrul facut

-realizarea planului de productie cu respectarea cerintelor calitative

Se ofera salariu 1600 lei in mana cu tichete de masa incluse.

CV-uri se depun zilnic intre orele 10:00-12:00. Informatii la tel. 0256221071 sau la sediul firmei in Timisoara str Jean Monet nr 27 (in spate la Lidl in calea Girocului).