Apar schele pe cladirea plina de graffiti din centrul Timisoarei. Primaria face spatii pentru cultura, bar si restaurant

Inițial, lucrările de renovare a clădirii au fost estimate la 5,77 milioane de lei, însă apoi au fost revizuite la 4,1 milioane de lei, în anunțul de licitație publicat la mijlocul acestui an. Până la urmă, câștigător al licitației a fost Alex-Dia Construct S.R.L., o firmă care a mai avut contracte cu Primăria Timișoara și care a venit cu un preț de 2,68 de milioane de lei, fără TVA, cu o clauză ce cuprinde 12 la sută din sumă pentru cheltuieli neprevăzute.

Firma a preluat deja amplasamentul, iar cam în două săptămâni va fi dat ordinul de începere a lucrărilor, a anunțat primarul Timișoarei.

„Începem lucrările la clădirea de pe Alecsandri nr. 1. Am predat amplasamentul, firma Alex-Dia preia și în circa două săptămâni vom emite ordinul de începere a lucrărilor, după ce se face organizarea de șantier. În primul rând facem consolidare și supraînălțare, pentru că acea clădire este singura de pe acel aliniament mai joasă cu un nivel decât celelalte. Ea se va potrivi pentru diverse funcții în domeniul cultural, nu am vrea să ne îndepărtăm de această destinație, cu atât mai mult cu cât am luat hotărârea de a da mult din Primăria Veche UVT”, a anunțat edilul-șef.

Potrivit primarului, anul viitor va începe și reabilitarea Primăriei Vechi, care are nevoie de intervenții serioase și la acoperiș.

Conform proiectului, în clădirea plină de graffiti vor fi amenajate atât spații de birouri, cât și un bar și un restaurant. Astfel, în documentație se vorbește despre „demolare și reconstruire corp C7 – funcțiunea propusă: bar de vară; demolare corpuri: C4, C5, C6, situate în corpul B. Consolidare, extindere pe verticală corp C2 de la Sp+P+1E la Sp+P+2E+M, refuncționalizarea/schimbarea destinației spațiilor în spații pentru alimentație publică (restaurant + bar) la subsol + parter și birouri la etaj 1 + etaj 2 + mansardă. Crearea a 4 accese la parter (corp C2) din exterior (str. V. Alecsandri). Realizare lift exterior din curtea interioară. Amenajare curte interioară: scenă, pavaj, terasă (alimentație publică)”.

De asemenea, vor fi efectuate și lucrări de demolare, de igienizare chimică la pardoseli, tavane, pereți, refacere acoperiș mansardă, hidroizolații subsol, compartimentări pe structură metalică cu gips-carton, finisaje la pereți, tavane și pardoseli, tâmplărie interioară și exterioară, tencuieli exterioare și ancadramente, lucrări de instalații – apă, canal, electrice, gaz –, montaje utilaje tehnologice, montat ascensor panoramică. Lucrările ar trebui să dureze doi ani.

