Anul de studii s-a deschis la Universitatea de Vest Timisoara in prezenta presedintelui Croatiei

Aula Magna a Universității de Vest Timișoara a fost plină miercuri dimineața. Câteva sute de boboci, oficiali ai UVT, dar și oaspeți importanți au asistat la deschiderea oficială a noului an universitar. Sunt 4000 de boboci care încep studiile în cadrul școlii superioare timișorene în acest an.

„În acest an avem 4.000 de noi boboci, dintre aceștia jumătate sunt pe locuri bugetate, iar 2000 pe locuri cu taxă. Un lucru pozitiv, care nu se întâlnește la alte universități. În total, la UVT învață 17.000 de studenți”, a declarat Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest Timișoara.

Ceremoniile au fost deschise de Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, care a binecuvântat cele două țări și le-a dorit tinerilor un nou an plin de reușite academice.

Președintele Croației, Kolinda Grabar-Kitarović, a vorbit despre riscul reprezentat de emigrația populației spre țările din Vestul Europei, dar și despre necesitatea adaptării procesului educațional din cele două țări la cerințele actuale de pe piața muncii. O educație de calitate este extrem de necesară pentru stabilitatea europeană, a transmis oaspetele croat studenților timișoreni.

„Este important să discutăm despre educația de calitate, necesară pentru stabilitatea țărilor noastre, dar și a Europei ca și un întreg. Aici vorbim nu doar despre predarea pentru studenți a curriculei universitare, ci și despre crearea unor caractere, ceea ce este cel mai important lucru în sistemul de învățământ actual. Țările noastre sunt membri tineri ai Uniunii Europene și sunt încă într-o perioadă de tranziție. Din păcate, suntem încă în partea de jos a clasamentului Uniunii și ne-am dori să ne vedem în top. Croația și România se confruntă cu problema emigrației, iar în țara noastră aceasta este chiar mai accentuată. Iar una dintre consecințe este legată de lipsa forței de muncă. Pentru țările noastre va fi tot mai greu să fim competitivi pe piața mondială. În Croația marea problemă este că șomajul este la un nivel ridicat, dar în același timp ridicată este și cererea de noi angajați de pe piața muncii”, a declarat Kolinda Grabar-Kitarović, președintele Croației.

Oficialul a mai spus că situația celor două țări este una similară în acest moment, dar că Croația este în multe privințe superioară României, dând ca exemplu… matematica. Totuș, spune Kolinda Grabar-Kitarović, cele două părți pot învăța una de la alta, din experiența acestora.

„Croația și România sunt similare, au intrat în UE aproape deodată, au avut același parcurs și probleme similare. Dar avem un mod diferit de aplicare a politicilor, gândim diferit, ne atingem obiectivele în mod diferit. Totuși, cred că putem să învățăm unii de la alții. Croația este superioară României. De exemplu, în domeniul matematicii ambele țări sunt pe ultimele locuri din Europa, dar Croația avea în 2003 deja un nivel mai ridicat decât România”, a mai declarat Kolinda Grabar-Kitarović.

Lectorat de limbă croată la Timișoara

Croația va avea la Timișoara un reprezentant care se va ocupa de o nouă entitate academică ce va funcționa în cadrul UVT. Este vorba de un Lectorat de limbă croată, înființarea acestuia, dar și deschiderea unui Lectorat asemănător, românesc, la Zagreb, fiind prevăzute în cadrul unui Memorandum semnat de rectorul Marilen Pirtea, respectiv de ministrul croat al Educației, Blazenca Divjak

„În fiecare an, UVT a obișnuit Timișoara ca la deschiderea anului universitar să fie prezentă o personalitate marcantă națională și internațională. Dacă anul trecut a fost domnul președinte al României, astăzi președinta Croației, însoțită de ministrul Educației din Croația. Am semnat un protocol prin care deschidem un lectorat de limba croată în cadrul Facultății de Litere la UVT. Astfel, avem zece lectorate la UVT. Lectorul de limbă croată este plătit și suportat financiar de către partea croată, UVT asigurând cazarea într-unul dintre cămine. Este un pas înainte, spre internaționalizare, într-un demers global al educației. discuțiile au fost și să ne gândim la românii noștri din Croația și acolo să deschidă un lectorat de limbă română, pentru a putea păstra limba, tradițiile noastre și a le promova și în această țară. Un popor fără limbă și istorie își pierde identitatea. Fără școală și educație își pierde viitorul, de aceea acest act bilateral cred că este un plus atât pentru UVT și pentru vorbitorii de limbă croată, etnicii croați, dar și pentru românii din Croația, care vor beneficia de o măsură similară. Urmează să vedem ce vom face noi în Croația, dar pentru asta cel mai probabil va fi efectuată o vizită acolo, să discutăm detaliile la fața locului. Comunitatea croată din județul Caraș-Severin este una destul de dezvoltată, importantă, semnificativă și sperăm ca ei să vină în cadrul acestui lectorat. Mă gândesc să aducem și studenți din Croația la UVT. Lectorul este un român etnic croat din Reșița, începe de săptămâna viitoare activitatea, prin promovarea limbii, culturii, tradițiilor, civilizației croate, va face seminarii, cursuri, mini-conferințe, vor fi cursuri de limbă croată”, a declarat Pirtea.