Angajam operatori productie.

Solicitam :

-disponibilitate de a lucra in trei schimburi.

– studii medii

-dexteritate manuala si atentie la detalii.

Oferim:

-pachet salarial motivant si venituri salariale foarte bune

-salariu incadrare 2000 Ron brut

-tichete de masa

-bonus lunar de 250 Ron brut, in functie de prezenta, calitatea muncii si performanta

-posibilitate de promovare si calificare profesionala.

Technical Die Casting

Societate franceza de succes care activeaza in domeniul injectiilor de mase plastice 11 ani.

CV-urile se depun la adresa de e-mail:hr@fpsadc,

La nr de fax 0256227517 sau la sediul firmei din Calea Stan Vidrighin nr 5 A, Timisoara (vizavi de fabrica Azur, in incinta Bega Tehnomet.

Tel: 0256309699/0356421851.

www.fpsatdc.ro