Alexandru Crisan imbina aplicarea Industriei 4.0 la locul de munca cu jonglatul cu flacari in timpul liber

„Acum un an am avut un accident acasă, în care mi-am ars mâna stângă destul de grav. În urma accidentului, pe lângă răni m-am ales și cu o fobie serioasă pentru foc, până într-o zi când am văzut un show de foc al trupei Amaris Agni și am decis să urmez proverbul românesc ʻcui pe cui se scoateʼ și să încerc să jonglez și eu cu foc, pentru a scăpa de fobia dobândită“, explică acesta.

Alexandru este în Continental Anvelope din 24 octombrie 2016 și face parte din echipa Plant Management. El se implică în aplicarea Industriei 4.0 în unitatea de producție pentru a ușura muncă prietenilor și a colegilor săi.

„Poziția mea, Manufacturing Trainee, presupune proiecte în aproape toate ariile fabricii, așadar, în decurs de un an am făcut parte din echipele de proiect ale mai multor arii, am învățat procesul de producție în toate stadiile. În prezent particip la proiecte prin care se dorește îmbunătățirea condițiilor de muncă din fabrică, precum și în proiectul Extended Warehouse Management – sistem de gestiune automată a stocurilor”, continuă Alexandru.

„Sunt un tip ambițios, jonglez cu activitățile zilnice la fel cum jonglez cu focul. Mereu trebuie să aleg ceea ce este prioritar, ce necesită rezolvare rapidă, pentru că fiind o fabrică de producție, fiecare moment este planificat, iar dacă planificarea este dată peste cap, procesul de producție are de suferit. La fel și cu focul, dacă nu prinzi destul de repede uneltele în flăcări, te arzi. Totul este gândit, planificat și exersat pas cu pas”, spune el.

Omul cu respirație de foc

Alexandru face parte din trupa Amaris Agni (copiii lunii și ai focului) din iulie 2016 și jonglează cu o unealtă denumită Diabolo – un obiect în formă de clepsidră, care se echilibrează prin învârtire și mișcare continuă, între două bețe legate între ele cu o funie care îi permite jongleorului să o arunce la o înalțime de 15 metri pentru a putea face diverse trucuri. Diabolo este folosită în show-uri și de către alți jongelori, însă este folosită stinsă, întrucât este periculoasă. Alexandru a reușit să jongleze cu Diabolo în flăcări. „Îmi plac provocările și consider că e important să evoluezi și în primul rând să te autodepășești”.

Alex suflă foc pulverizând combustibil într-o flacără, care poate căpăta proporții de până la 3 metri. Cu aceste jonglerii el a ajuns la multe festivale din țară, urmând să jongleze și în străinătate.

Pentru Alexandru, un rol important îl are și echipa. ”Echipa este foarte importantă, atât la job, cât și la un show de foc. De ce? Pentru a putea avea rezultate bune și rapide, nu poți lucra singur, e nevoie de colegi în care să investești și să ai încredere.”

Industria 4.0 în Timișoara

Industria 4.0 este numele dat tendințelor actuale în domeniul automatizării în tehnologia de producție. Aceste tendințe doresc să refacă modul în care se realizează producția industrială, de aceea Industria 4.0 mai poartă denumirea de ”industrie smart” sau ”producție smart”, fiind noul trend în manufactură care dorește să aducă companiei creștere sustenabilă. Astfel, sisteme inteligente, automatizate, monitorizează și iau decizii în cadrul proceselor fizice din cadrul fabricilor. În acest sens, echipamentele de producție, sistemele de depozitare, precum și alte echipamente vor fi capabile în a comunica între ele, precum și cu oamenii care le urmăresc. Astfel, pașii proceselor de producție vor deveni din ce în ce mai transparenți și ușor de urmărit. În fabrica din Timișoara se lucrează pe mai multe fronturi în implementarea conceptelor din cadrul Industriei 4.0 în procesele de producție, prin proiecte de trasabilitate, ergonomie, realitate augmentată, și mai ales prin încurajarea angajaților de a veni cu idei proprii în automatizarea și digitalizarea proceselor.

Câteva exemple în curs de implementare:

– magazia inteligentă (High Bay storage), în cadrul căreia ”motostivuitoare” autonome depozitează și fac managementul stocurilor de material

– realitatea augmentată prin intermediul ochelarilor, ce ajută în realizarea mentenanței unui utilaj

– Wall2Wall – trasabilitatea completă a tuturor componentelor din procesul de producție

