Alatura-te unei echipe dinamice si flexibile! Vino alaturi de noi!

Draxlmaier Timisoara, angajeaza:

Montatori subansamble

Operatori roboti industriali

Primitor distribuitor depozit.

-Pachet salarial atractiv

-bonuri de masa acordate pentru fiecare zi lucrata

-ore suplimentare platite dublu

-spor de productivitate

-4 prime anuale

-servicii medicale

-facilitati pentru practicarea activitatilor sportive

-transport la locul de munca.

Responsabilitati:

-confectionare cablaje

-raspunde de calitatea cablajelor produse

-respecta indicatiile de lucru

Cerinte:

-minimum 18 ani

-studii medii (minim 8 clase)

-indemanare, atentie sporita la detalii, bune abilitati de lucru in echipa

-abilitatea de a distinge culorile

-disponibilitatea de a lucra in 3 schimburi

Oferim training specializat si posibilitate de dezvoltare profesionala!

Mai multe informatii la 0728 089 169.

Interviuri in fiecare luni si miercuri incepand cu ora 09:00 la sediul firmei: Calea Buziasului nr 9 A.

Asteptam cererile de angajare:

Email: cariere.timis@draexlmaier.de

La sediu: Timisoara, Calea Buziasului nr 9 A.