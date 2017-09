ACS Poli Timisoara reuseste doar un egal nul, dezamagitor, in partida cu Sepsi Sfantu Gheorghe

Toată lumea se aştepta la un galop de sănătate al timişorenilor în următoarele meciuri de campionat, după ce victoria de la Dinamo a aprins speranţele fanilor alb-violeţi. Nu a fost să fie aşa, iar aceasta s-a văzut imediat în primul meci susţinut, cel de pe teren propriu cu Sepsi Sfântu Gheorghe. ACS Poli nu a reuşit decât un egal nul, niciuna dintre formaţii nu a înscris.

Prima repriză a fost una extrem de slabă, timişorenii au avut foarte multe greşeli, iar unele puteau chiar să îi coste, ardelenii fiind aproape de a înscrie. Totuşi, Cânu sau Munteanu au încercat totuşi ceva în atac, dar cel mai mult s-a văzut lipsa unui atacant de calitate în lotul timişorean. Cu Drăghici accidentat, singura soluţie a fost brazilianul Miguel, dar cum acesta a arătat şi până acum extrem de puţin, la fel a fost şi în meciul cu Sepsi. El se dovedeşte a fi o soluţie destul de puţin utilă, cel puţin până acum.

El a şi fost scos de pe teren în repriza a doua, atunci când au intrat Curjiuic, Ciucur şi, după ceva vreme, Mailat. Nici aceste modificări nu au mai adus prea mult şi scorul din prima secundă de joc nu s-a schimbat, rămânând 0 – 0 şi la finalul partidei.

Ionuţ Popa, antrenor ACS Poli Timişoara: Drăghici pleca la noi ca al treilea vârf și a fost acum primul

„Am făcut cel mai slab joc, sunt total nemulțumit de atitudine, dar şi de ce se întâmplă și în jurul echipei. Băieții au fost lipsiți de vlagă. Am călătorit iar cu autocarul, puteam să și pierdem. Nu am putut să afișăm cea mai bună echipă. Nu mai are rost să vorbesc despre Bianconi și jocul său. Mi-a stricat seara… Probabil vom juca fără atacanți. Vă dați seama că Drăghici pleca la noi ca al treilea vârf și a fost acum primul. S-a străduit Popa, primarul, Birlică, dar ce mă surprinde că toate orașele astea primesc bani. De ce nu se poate la Timișoara? Noi nu putem crește intensitatea pentru că nu avem condiții de refacere. Nu avem de avion bani, nu putem aduce alt atacant. Nu înțeleg, oamenii de acolo nu vor să ajute echipa. Duminică dimineață plec cu autocarul la Ploiești”.

Valentin Suciu, antrenor Sepsi Sfântu Gheorghe: Ne doream mai mult

„Un rezultat alb. Ne doream mai mult, dar trebuie să recunoaștem că ne mulțumim cu un punct. Mai ales cu problemele noastre de efectiv. Mă bucur că cei care a intrat au reușit un joc bun. Un gol schimbă situația, din păcate nu a intrat atunci la Nikolic. Timişoara e echipa momentului, mai ales în acest moment, nu au pierdut de o lună de zile. Au avut și trei victorii la rând. Eram pregătiți pentru acest joc”.