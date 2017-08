ACS Poli Timisoara reactioneaza la comentariile rautacioase ale unui comentator sportiv

Anul trecut comentatorul sportiv Radu Naum de la Digi Sport a atacat permanent ACS Poli, acesta insistând că o echipă care porneşte cu o penalizare de 14 puncte ar trebui să dispară. El continuă şi în acest sezon cu comentarii la adresa formaţiei timişorene, spunând că clubul ar trebui desfiinţat pentru că nu ar avea priză la public. După ce timp de un an formaţia timişoreană a evitat să ia o poziţie oficială împotriva lui Naum, ultimele comentarii au dus la condamnarea fermă a poziţiei, fiind emis şi un comunicat oficial pe această temă.

„Clubul Poli Timișoara apreciază efortul economic pe care televiziunile deținătoare de drepturi de transmisiune ale meciurilor de Liga 1 îl fac într-o perioadă financiară extrem de delicată pentru fotbal și nu numai. Considerăm parteneriatul nostru unul fructuos pentru dezvoltarea fotbalului românesc, într-o perioadă, așa cum am zis, cu mari lipsuri materiale, lipsuri care generează dispariția unor cluburi importante și micșorarea fondului de jucători și a arealului de echipe profesioniste. Mereu am avut o relație de respect cu postul Dvs., asumându-ne toate analizele și criticile profesioniste. În același timp, considerăm că este momentul să luăm atitudine publică față de modalitatea în care consideră moderatorul emisiunii <<Fotbal Club>>, Radu Naum, să reflecte activitatea clubului și a echipei”, au anunţat cei de la ACS Poli Timişoara.

În poziţia oficială cei de la formaţia alb-violetă anunţă că protestele fanilor au făcut necesară această luare de poziţie: „Am ezitat să luăm poziție în ultimul an, dar protestele suporterilor noștri, manifestate pe rețelele sociale ne determină să ne arătăm revolta față de atitudinea constant persiflantă, zeflemitoare și manipulatoare pe care respectivul moderator o are față de Poli Timișoara. De altfel, pornirile jignitoare la adresa clubului nostru au demarat din vara anului trecut, atunci când clubul nostru a început campionatul cu o penalizare de 14 puncte. Spre mâhnirea lui Radu Naum, Poli Timișoara a reușit o salvare istorică”.

Reprezentanţii clubului prezintă o serie de realizări cu care combat poziţia comentatorului de la Digi Sport.

„Vedem că pentru dl. Naum prezența echipei Poli Timișoara în prima ligă este ca un ghimpe în coastă. Dorim să-i transmitem câteva informații, înainte să își continue diatribele jignitoare la adresa formației și clubului: 1) Poli Timișoara s-a constituit în actuala formulă în 2012, unul din membrii fondatori ai clubului fiind Universitatea Politehnica. Exact instituția sub oblăduirea căreia s-a format clubul Politehnica Timișoara în 1921. Asociația Club Sportiv Poli Timișoara a primit acceptul din partea tuturor instituțiilor de profil pentru a purta numele Poli și culorile <<alb-violet>>. Actuala formulă a clubului a fost acceptată ca atare de nume mari din istoria Politehnicii, care au activat la ACS Poli din 2012, în diferite posturi: prof. Ioan Carțiș, prof. Ion V. Ionescu, Emerich Dembrovschi, Ion Timofte, Dan Alexa, Sorin Vlaicu, Florin Bătrânu, Ionel Bungău, Aurel Șunda etc.; 2) Asistența la meciurile de acasă ale echipei Poli Timișoara este una în media Ligii 1. Faptul că această formație nu a fost îmbrățișată de public, așa cum aberează Radu Naum, este contrazis de numărul de spectatori de la meciul de baraj cu UTA, formație de liga a doua, de la Timișoara: 13.000 de spectatori pe stadionul Dan Păltinișanu, cu mult peste media obișnuită a partidelor din Liga 1; 3) Tot legat de asistența la meciurile de pe teren propriu, precizăm că în sezonul trecut încasările de la jocurile de la Timișoara au depășit suma de 600.000 de lei. Asta în condițiile în care Poli a pornit cu un handicap de -14 puncte, hăituită cu o campanie constantă de bălăcărire și subestimare a posibilităților echipei.; 4) Problemele financiare există la Poli, ele fiind generate de blocarea finanțării din partea autorităților locale, în iunie 2015. Clubul va găsi însă variante de rezolvare a problemelor, pentru a-l liniști pe dl Naum, așa cum a găsit și anul trecut când a generat sponsorizări de 2,5 milioane de lei; 5) Cât privește desființarea clubului, ca soluție pe care Radu Naum o vede din scaunul ergonomic din studio, trebuie să precizăm că din 2012 Poli Timișoara a generat un fond de jucători care a alimentat Liga 1. Din păcate, tocmai blocajul financiar a generat plecarea unor jucători la FCSB (Ovidiu Popescu), Astra (Claudiu Belu, Silviu Balaure), CSU Craiova (Cristi Bărbuț), FC Botoșani (Eduard Pap), Concordia Chiajna (Daniel Rogoveanu). De asemenea, am lansat tineri jucători care au plecat la Arsenal Londra (Vlad Dragomir) sau Sassuolo (Marius Marin), iar alți fotbaliști crescuți la noi au ajuns la colegele divizionare din Timișoara. În ultimul an, jucători ca Denis Haruț, Narcis Popan, Cristian Podină, Harald Fridrich sau Andrei Sîntean au fost convocați la naționalele de juniori ale României”, se mai arată în comunicatul prezentat.

În final, atitudinea ACS Poli este una extrem de tranşantă: „Sute de copii și juniori au trecut prin centrul juvenil, zeci de locuri de muncă sunt create în club. Noi producem fotbal, stimate Radu Naum, nu bălăcărim un fotbal de pe urma căruia dvs. trăiți, sub o formă sau alta, prin emisiunea pe care o moderați, spre neplăcerea multor suporteri ai echipei noastre”.